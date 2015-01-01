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घायल:बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी कार, 3 लोग घायल,मावल के पास फोरलेन पर हुआ हादसा

आबूरोड2 घंटे पहले
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पालनपुर फोरलेन पर मावल गांव के पास गुरुवार दोपहर करीब दो बजे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के बाद पलट गई। कार में सवार तीन लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर रीको पुलिस थाना के एएसआई कैलाशचंद्र शर्मा अपने सहयेागियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना में घायलों को इलाज के लिए रवाना किया। इसके बाद फोरलेन पर पलटी कार को सीधी करवाकर एवं रोड से हटवाकर यातायात को सुचारु करवाया।

पुलिस के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब दो बजे कार आबूरोड की ओर से जा रही थी। मावल गांव के रेलवे फाटक एवं पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक सवार अचानक रोड पर आ गया। इसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाईडर पर चढ गई और सड़क पर पलट गई। घायलों को परिजन गुजरात ले गए।

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