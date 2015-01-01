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फेस्टिवल सीजन:दीपावली से लाभ पंचमी तक माउंट आबू में साढ़े 14 हजार वाहनों से पहुंचे पयर्टक, 18 लाख की आय

माउंट आबू4 घंटे पहले
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  • हिल स्टेशन माउंट आबू में दीपावली के बाद लाभ पंचमी तक रहता फेस्टिवल सीजन, देशभर से पहुंचे है पर्यटक

हिल स्टेशन माउंट आबू में दीपावली के बाद लाभ पंचमी तक फेस्टिवल सीजन रहता है। इस दाैरान गुजरात-राजस्थान समेत देश के काैने-काैने से पर्यटक यहां आते है, जिससे नगरपालिका समेत यहां के विभिन्न व्यवसाइयाें काे आय दे जाते है। इस बार भी दीपावली से लाभ पंचमी तक छह दिनाें में यहां 14 हजार 501 वाहनों से सैलानी माउंट आबू पहुंचे, जिससे नगरपालिका टाेल नाके पर 18 लाख 8 हजार 550 रुपए की आय हुई। गुजरात राज्य में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद लाेग घराें से बाहर घुमने-फिरने निकल जाते है और माउंट आबू पास हाेने से यह जगह उनके लिए पहली पसंद है।

इसलिए दीपावली के बाद से यहां सैलानियों का मेला सा लगा नजर आता है। सैलानियों काे यहां का शांत वातावरण और हसीन वादियां खूब लुभा रही है। इन छह दिनाें में माउंट आबू के नक्की लेक, अचलगढ़, सनसेट प्वाइंट, देलवाड़ा जैन मंदिर, गुरु शिखर समेत सभी पर्यटन स्थलों पर दिनभर पर्यटकों का जमावड़ा बना रहा।

इधर, आबूरोड-माउंट आबू मार्ग समे माउंट आबू क्षेत्र में विभिन्न जगह पर घुमावदार क्षेत्र पर पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दिया। सुबह एवं शाम काे सीआई बाबू लाल एवं गठित टीम ने दो समय पर व रात्रि गश्त की। इसके अलावा शहर के एमके चौराहा, अंबेडकर चौराहा, सरकारी अस्पताल के आगे, पोस्ट ऑफिस के पास बीएसएनएल ऑफिस के आसपास, देलवाड़ा मार्ग, अधर देवी मार्ग, गुरु शिखर एवं अचलगढ़ तथा पालिका व पोलो ग्राउंड क्षेत्रों में बोर्ड लगाकर पर्यटन स्थलों व मार्गों पर भी दिशा सूचक बोर्ड लगाए गए, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों काे परेशानी नहीं हाे।

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