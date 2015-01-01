पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

घायल:हथियारों से लैस होकर घर में घुस किया हमला गिलोल से सिर फोड़ा, दंपती समेत चार घायल

मुंडाराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • बाइक धीमी गति से चलाने को लेकर विवाद बढ़ा, मुंडारा गांव में गुरुवार शाम की घटना

कस्बे में गुरुवार शाम काे बाइक धीमा चलाने के लिए कहने पर आक्राेशित हुए एक ही परिवार के कुछ लाेगाें ने मिलकर एक व्यक्ति के घर में जानलेवा हमला बाेल दिया। धारदार हथियार व लाठियाें से लैस हाेकर पहुंचे आराेपियाें ने महिला समेत पूरे परिवार के सदस्याें के साथ बेहरमी से मारपीट की। गिलाेल से पत्थर भी बरसाए गए। घटना में एक महिला समेत उसके पति, पुत्र एवं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हाे गए।

अप्रत्याशित रूप से हुए घटनाक्रम से गांव में एकबारगी अफरातफरी का माहाैल गया। मामले की जानकारी मिलने पर सादड़ी थाने से पुलिस दल माैके पर पहुंचा। घायलाें काे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार पकाराम बावरी प्रतापगढ़ (बावरियों का झुपा) हाल निवासी मुंडारा रानी रोड़, आशापुरा माता मंदिर सामने निवास करते है।

गुरुवार शाम काे पकाराम का पुत्र मेघवाल मोहल्ला से तेज गति व लापरवाहीपूर्वक बाइक चला रहा था। इस पर वहां माैजूद शांतिलाल पुत्र रताराम समेत अन्य लाेगाें ने उसे बाइक धीमी गति से चलाने के लिए कहा। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। बाद में पकाराम बावरी, उसकी पत्नी, पुत्री, जंवाई, पुत्र रावाराम व धनाराम समेत अन्य लाेग लाठियाें व हथियारों से लैस हाेकर पहुंचे। इन लाेगाें ने सामूहिक रूप से घर में घुसकर

शांतिलाल मोबारसा, उसकी पत्नी लक्ष्मी, 5 साल का पुत्र कुलदीप तथा उसके भाई मोहनलाल के साथ प्राणघातक हमला बोल दिया। आराेपियाें ने गिलोल से पत्थर बरसाते हुए सिर फोड़ दिया साथ ही पूरे परिवार के सदस्याें पर लाठियों व हथियारों से बेरहमीो से मारपीट की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें