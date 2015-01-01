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आत्महत्या:घर की छत पर बने कमरे में युवती ने फांसी लगाई

मुंडाराएक घंटा पहले
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  • 9 साल पहले भाई ने पूना मंे की थी अात्महत्या

ग्राम में युवती ने अपने घर के ऊपरी हिस्से में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार रेखा अपने घर में पिता माेहनलाल घांची व परिवार के सदस्यों के साथ बुधवार काे साे रही थी। रात काे मकान के ऊपर बने कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी।

गुरुवार सुबह नींद खुलने पर पता चला। सूचना मिलने पर सादड़ी पुलिस थाना उपनिरीक्षक सुरजाराम जाखड़, लाटाड़ा पुलिस चौकी मुख्य आरक्षी लक्ष्मणलाल हिंगोनिया,कांस्टेबल ओमप्रकाश गोदारा माैके पर पहुंचे।

उन्होने शव काे नीचे उतारकर पाेस्टमार्टम करवाकर परिजनों काे सुपुर्द किया। मृतका के पिता मोहनलाल घांची की रिपोर्ट पर सादड़ी पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की। ज्ञात रहे कि मृतक रेखा के बड़े भाई खोंगाराम उर्फ रमेशकुमार घांची ने 9 वर्ष पूर्व पूना में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। खोंगाराम पूना में किराना दुकान पर काम करता था।

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