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अच्छी खबर:मारवाड़ जंक्शन और सुमेरपुर के 108 गांवों को आज से मिलेगा जवाई का पानी, सीएम करेंगे ऑनलाइन लोकार्पण

पालीएक घंटा पहले
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  • जवाई का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का काम पूरा, 152 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं

मारवाड़ जंक्शन व सुमेरपुर के 108 गांवों व 62 ढाणियों में शुक्रवार से जवाई बांध का पानी मिलेगा। इसको लेकर शुक्रवार को जवाई पाली योजना फेज द्वितीय के भाग दो का वर्चुअल लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे।

इसको लेकर जवाई प्रोजेक्ट की ओर से सारी तैयारियों पूर्ण की जा चुकी है। सुमेरपुर व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के सभागार में मुख्यमंत्री गहलोत ऑनलाइन इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट अधिकारियों की ओर से जनवरी माह में इस योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम पूरा कर दिया था, लेकिन चुनाव व काेरोना के चलते इसका लोकार्पण नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा इसका लोकार्पण करेंगे। योजना का लोकार्पण करने के साथ ही इन क्षेत्र के लोगों को भी जवाई बांध का मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा।

सुमेरपुर के 83, मारवाड़ के 25 गांवों के साथ 62 ढाणियां भी होंगी लाभान्वित: जवाई प्रोजेक्ट के फेज द्वितीय के भाग दो में मारवाड़ जंक्शन व सुमेरपुर के वंचित गांवों व ढाणियों को शामिल किया गया था। इसमें सुमेरपुर के 83 गांव व मारवाड़ जंक्शन के 25 गांव शामिल हैं। इसके अलावा 62 ढाणियों में भी जवाई का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है। इसमें करीब 152 करोड़ रुपए भी खर्च हुए हैं।

आज वर्चुअल से मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे लोकार्पण

जवाई प्रोजेक्ट के फेज द्वितीय व भाग 2 में सुमेरपुर व मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के 108 गांव और 62 ढाणियाें को शामिल किया गया हैं। इन गांवों में पाइपलाइन का काम जनवरी माह में पूरा हो चुका है, लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ था। अब मुख्यमंत्री ऑनलाइन इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है।
- सलीम कुरैशी, एक्सईएन
जवाई प्रोजेक्ट, पाली

संकट : जवाई से पहले ही कम पानी मिला, अब गांव बढ़े ताे गर्मियों तक प्यास कैसे बुझेगी

जवाई बांध से इस बार पेयजल के लिए बहुत कम पानी मिला है। जलदाय विभाग द्वारा पूर्व में कटौती के आदेश भी वापस लिए गए। अब जवाई बांध से 108 गांव व 62 ढाणियां भी शामिल की गई है। ऐसे में जवाई में पानी कम होने के बावजूद भी इन गांवों को पानी पिलाने का अतिरिक्त भार भी विभाग को झेलना पड़ेगा।

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