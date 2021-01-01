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काॅलेज प्रबंधन ने टीका लगा विद्यार्थियों का किया स्वागत:पाली मेडिकल काॅलेज के प्रथम वर्ष में नीट से हुआ 150 विद्यार्थियाें का प्रवेश

पाली4 घंटे पहले
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पाली मेडिकल काॅलेज में नीट के माध्यम से प्रथम वर्ष में 150 विद्यार्थियाें ने प्रवेश लिया। जिनका बुधवार काे काॅलेज प्रबंधन की ओर से तिलक लगा कर स्वागत किया गया। काॅलेज के अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. केसी अग्रवाल ने कहा कि कड़ी मेहनत के बाद इन्हाेंने इस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश पाया है।

यहां आने वाले पांच वर्षों में संस्कारी एवं सक्षम चिकित्सक बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज के सभी चिकित्सक शिक्षक तत्पर हैं। उन्हें इस अवसर का लाभ लेना चाहिए और महाविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक शिक्षकों के पूर्ण मार्गदर्शन से अपना भविष्य बनाए। वहीं एनाटाॅमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. निखा भारद्वाज एंटी रैगिंग कमेटी व काउंसिलिंग सेल के बारे में जानकारी दी।

जैव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा लक्ष्मण जावडेकर ने छात्रावास के नियमों से अवगत कराया और फीजियाेलाॅजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. खेमलता टिलवानी ने कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। इस माैके पर पीएसएम विभाग के सह आचार्य डॉ. लक्ष्मीकांत पुरोहित, मनाेराेग विभाग के सहायक आचार्य अंकित अवस्थी, डॉ. लतिकानाथ सिंहा, डॉ. अस्मिता हाजरा सहित स्टाफ माैजूद रहा।

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