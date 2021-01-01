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प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय:2018 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदस्थापन के लिए काउंसलिंग कल से

पाली4 घंटे पहले
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प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षक लेवल प्रथम व द्वितीय के पदाें पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 5 फरवरी काे बालिया स्कूल में काउंसलिंग की जाएगी।

जिला शिक्षा अधिकारी जगदीशचंद्र राठाैड़ ने बताया कि 5 फरवरी से सरकार के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसमें लेवल प्रथम के एक, लेवल द्वितीय के हिंदी के 12, अंग्रेजी के 5, संस्कृत के 25, सामाजिक विज्ञान के 62, विज्ञान-गणित के 1 अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जाएगी। इसके साथ ही टीएसपी क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान के 4 अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग कराई जाएगी।

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