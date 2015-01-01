पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:जिले में 68 नए रोगी मिले, वृद्धा की माैत

पालीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में काेराेना के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हाे रही है। गुरुवार काे 35 नए मरीज सामने आए। 20 मरीज स्वस्थ हाेकर घर लाैटे। 592 लाेगाें की सैंपलिंग हुई। जबकि जालाेर के आहाेर स्थित गुढ़ा बालाेतान निवासी 63 वर्षीय महिला की काेराेना से माैत हाे गई। महिला अग्रसेन वाटिका में भर्ती थी।

इसके बाद गंभीर हालत के चलते आईसीयू में भर्ती किया गया। 13 दिसंबर काे महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुरुवार दोपहर 1.30 बजे महिला ने दम ताेड़ा। काेराेना से जिले में यह 177वीं और दिसंबर के 17 दिन में यह 17वीं माैत हुई।

जिले में अब तक 12186 काेराेना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वर्तमान में जिले में 310 केस एक्टिव हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें