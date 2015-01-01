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गिरफ्तारी:कृषि कनेक्शन के एवज में 4 हजार की रिश्वत लेते एईएन गिरफ्तार

पाली2 दिन पहले
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एसीबी पाली की टीम ने साेमवार शाम काे डिस्काॅम के पिपलिया कलां स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के एईएन चेतन प्रकाश जांगिड़ काे 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत की यह राशिआराेपी एईएन ने देवली कलां गांव के एक किसान के स्पेशल काेटे से कृषि कनेक्शन एवज में ली और अपनी पेंट की जेब में डाल दी।

एसीबी ने आराेपी काे पकड़ कर उसकी पेंट की जेब से रिश्वत में लिए चार हजार रुपए भी बरामद कर लिए। आराेपी काे मंगलवार काे एसीबी मामले की अदालत में पेश किया जाएगा। एसीबी पाली चाैकी के एएसपी कैलाशदान जुगतावत ने बताया कि कृषि कनेक्शन के लिए राज्य सरकार की ओर प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर कनेक्शन दिए जाते हैं।

मगर राज्य सरकार की ओर से यह व्यवस्था भी दी गई है कि अतिअावश्यक हाेने पर किसान स्पेशल काेटे के तहत सशुल्क कनेक्शन ले सकता है। इसी स्पेशल काेटे के तहत देवली कलां के नेमपुरी पुत्र थानापुरी गाेस्वामी ने कृषि कनेक्शन के लिए डिस्काॅम के पिपलिया कलां स्थित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन किया।

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