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  • After The Opening Of The Path Lab, Biopsy Examination Started In Pali Instead Of Jodhpur, 12 Operations Of Cancer In 3 Years

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विश्व कैंसर दिवस आज:पैथ लैब खुलने के बाद जोधपुर के बजाय पाली में ही हाेने लगी बायोप्सी जांच, 3 साल में कैंसर के हुए 12 ऑपरेशन

पाली4 घंटे पहले
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  • कीमाेथैरेपी की सुविधा बांगड़ अस्पताल में डेढ़ साल पहले हुई, कैंसर के ऑपरेशन में पैथलॉजी लैब की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

आज विश्व कैंसर दिवस है। पाली में कैंसर के ऑपरेशन की शुरुआत तीन साल पहले मेडिकल काॅलेज स्थापित हाेने के बाद हुई। अब तक कैंसर के 12 ऑपरेशन हाे चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट, आंत और स्किन के कैंसर का इलाज हुआ है।

जाे बेहद ही चुनाैतीपूर्ण थे। पाली में मेडिकल काॅलेज खुलने के बाद बायोप्सी की जांचें यहीं पर हाेने लगी। इसके पहले बायोप्सी के सैंपल जाेधपुर जाते थे। सबसे ज्यादा परेशानी एसएनएफसी में हाेती थी। इसकी जांच के लिए सैंपल के अलावा एसएनएफसी के मामलाें में मरीजाें काे भी जाेधपुर भेजा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दरअसल, एसएनएफसी में कहीं पर भी गांठ हाे जाने पर उसका पानी निकालकर कहीं पर भी उसकी जांच करवा सकते हैं।

कैंसर के ऑपरेशन में 4 विभागाें के बीच तालमेल जरूरी
कैंसर का ऑपरेशन केवल अकेले सर्जरी विभाग का ही काम नहीं है। बल्कि इसमें 6 विभागाें (सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्थाे, एनेस्थिसिया और डेंटल) की भूमिका रहती है। इनमें से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पैथलाॅजी लैब की हाेती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मेडिकल काॅलेज स्थापित हाेने के बाद पैथलैब में बायोप्सी और एसएनएफसी की जांचें जाेधपुर की बजाय यहीं पर हाेने लगी। पाली में कीमाेथैरेपी की सुविधा बांगड़ अस्पताल में डे केयर सेंटर के रूप में डेढ़ साल पहले हुई, जाे डाॅ. अनिल विश्नाेई ने करवाई। कैंसर के इलाज में डाॅ. विकास जैन और सर्जरी विभागाध्यक्ष डाॅ. शारदा ताेषनीवाल, डाॅ. गाैरव कटारिया और डाॅ. अनिरुद्ध शर्मा का भी सहयाेग रहा।

चुनाैती : दाे एनेस्थिएटिक के भराेसे मेडिकल काॅलेज
मेडिकल काॅलेज काे खुले हुए तीन साल से अधिक समय हाे गया, लेकिन अभी तक यहां पर कुछ ऐसे विभाग है, जिनमें डाॅक्टराें की कमी है। इनमें से ही एक है एनेस्थिसिया (निश्चेतन) विभाग। इस विभाग में वर्तमान में केवल 2 ही एनेस्थिएटिक कार्यरत है। एनेस्थिसिया विभाग में कमी का असर राेजाना की हाेने वाली सर्जरी पर पड़ रहा है।

मेडिकल काॅलेज शुरू हाेने के बाद से अब तक यहां पर 12 कैंसर की बड़ी अाैर जटिल सर्जरी हाे चुकी है। इसमें सभी प्रमुख विभागाें के डाॅक्टराें का याेगदान है। हमारे लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि बायोप्सी जांच जाे पहले जाेधपुर में हाे रही थी। जाे पैथ लैब खुलने के बाद यहीं पर हाेने लगी। एनेस्थिसिया विभाग में एनेस्थिएटिक की कमी है, उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। - डाॅ. हरीश कुमार, प्राचार्य व नियंत्रक, राजकीय मेडिकल काॅलेज

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