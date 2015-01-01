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अच्छी खबर:एक्वागार्ड के प्रोडक्ट आसान किश्ताें में कराए जा रहे उपलब्ध

पाली39 मिनट पहले
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डाॅ. एक्वागार्ड कंपनी ने आमजन की सुविधा के लिए अब अपने प्रॉडक्ट्स काे आसान किश्ताें में भी उपलब्ध करवा रही है। डाॅ. एक्वागार्ड एक्सपर्ट (सलोनी एंटरप्राइजेज) के संचालक अभिषेक जैन ने बताया कि साफ पानी पीने एक्वागार्ड प्यूरीफायर व घर को स्वच्छ रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक झाडू व अन्य एक्वागार्ड के प्रोडक्ट बाजिव दाम, फ्री सर्विस स्कीम एवं फाइनेंस कंपनी द्वारा आसान किश्ताें में ग्राहकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राकेश गुलेच्छा ने बताया कि एक्वागार्ड प्यूरीफायर व इलेक्ट्रॉनिक झाडू के घर, ऑफिस, फैक्टरी आदि अन्य जगह में शर्तों के अनुसार फ्री डेमो के लिए डाॅ. एक्वागार्ड एक्सपर्ट 9414121161, 9214421061 से संपर्क कर सकते है। डाॅ एक्वागार्ड के प्रोडक्ट अब सेहतमंद के साथ इम्युनिटी वाला पानी, जिसमें कैलशियम मैग्नीशियम और काॅपर वाले पानी के गुणों बनाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट में काॅपर टेक्नोलॉजी मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी दी गई।

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