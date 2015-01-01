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जागरूकता:सुभाष सर्किल से मिल गेट तक निकाली जागरूकता रैली

पाली4 मिनट पहले
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नगर परिषद पाली के कोरोना जागरूकता के लिए नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार को जनजागरूकता रैली निकाली गई। सचिव विक्रमसिंह चारण के नेतृत्व में सुभाष सर्किल से मिल गेट तक कोरोना जनजागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरुकता किया।

रैली में नगर परिषद के सफाईकर्मियों व स्काउट गाइड ने भाग लिया। इस दौरान राजस्व अधिकारी रवि खन्ना, प्रखर गोयल, एनयूएलएम जिला प्रबंधक अंकित माथुर, प्रमोद कुमार, मानाराम, दुर्गेश कुमार, अंकित, सीओ भीमाराम चौहान व अन्य कर्मचारियों ने लोगों में मास्क भी वितरित किए।

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