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सेवा:स्काउट-गाइड के 70वें स्थापना दिवस पर प्रार्थना सभा के साथ जागरूकता रैली निकाली

पाली42 मिनट पहले
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भारत स्काउट व गाइड संगठन के 70वें स्थापना दिवस का शनिवार काे आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिले भर के विभिन्न स्थानीय संघ स्तर पर आयोजन हुए। सीओ स्काउट गोविंद मीना ने बताया कि प्रतिवर्ष 7 नवंबर को भारत स्काउट व गाइड संगठन का स्थापना दिवस के आयोजन पर पूरे देश में वृहद स्तर पर अनेक सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन किए जाते हैं। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय पाली के तत्वावधान में स्थापना दिवस के अवसर पर सुबह जिला प्रशिक्षण केंद्र, बजरंग बाड़ी पाली में सर्व धर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ।

मास्क वितरण किया, काेराेना काे लेकर जागरुकता रैली
स्काउट गाइड स्थापना दिवस के अवसर पर स्काउट गाइड रोवर रेंजर द्वारा बिना मास्क ले घूम रहे लोगो को मास्क वितरित कर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। जिला प्रशिक्षण केंद्र बजरंग बाड़ी पाली में भामाशाह व पर्यावरण प्रेमी शिवराज बोहरा द्वारा 50 ट्री गार्ड सहित पौधरोपण करने पर स्काउट गाइड जिला मुख्यालय द्वारा सीओ गाइड की अगुवाई में अभिनंदन पत्र प्रदान कर आभार प्रकट किया गया। स्काउट गाइड स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर सीओ गाइड डिम्पल दवे, स्थानीय संघ पाली सचिव शंकर सिंह दहिया, वरिष्ट स्काउटर ताराचंद जैन, स्थानीय संघ रोहट सचिव दोलत सिंह, स्काउटर नेमाराम प्रजापत आदि उपस्थित थे।
मोहन सिंह, दीपक जावा, भगवान सिंह, गाइडर उर्मिला यती, नसीम बानो, रोवर घीसाराम, मनीष प्रजापत, रेंजर मैना राव, संध्या राव, गाइड काव्या दवे, वन्या दवे, ओर बांगड़ विद्यालय के रोवर स्काउट उपस्थित ने कार्यक्रम में सहभागिता की।

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