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  • Bahrod MLA Raised The Matter In The Legislative Assembly To Fulfill The Other Recruitment, Including Increasing The Post In SI Recruitment.

परीक्षा:एसआई भर्ती में पद बढ़ाने सहित अन्य भर्तियाें काे पूरा करने काे लेकर बहरोड विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला

पाली2 घंटे पहले
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  • एसआई भर्ती परीक्षा में घटाए गए 227 पद फिर से बढ़ाने की मांग की, हजारों युवा सरकार के आदेशों का कर रहे हैं इंतजार

एसआई भर्ती परीक्षा में घटाए गए 227 पद फिर से बढ़ाने सहित अन्य भर्तियाें काे समय पर पूरा करने का मामला मंगलवार काे विधानसभा में भी उठा। बहराेड विधायक बलजीत यादव ने मामला उठाते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थी भाजपा व कांग्रेस के विधायकाें के पास आकर भर्तियाें में हाे रही विसंगतियाें काे दूर करने के लिए पत्र लिखवाते हैं।

उन्हाेंने सिस्टम काे सही करके भर्तियाें काे समय पर पूरा करके युवाओं काे उनका हक दिलाने की मांग की। गाैरतलब है कि पिछले लंबे समय से पुलिस विभाग में एसआई बनकर जाने का सपना पाले बैठे हजाराें युवा सरकार के आदेशाें का इंतजार करते-करते ओवरएज की दहलीज तक पहुंच गए हैं। कई ताे ओवरएज भी हाे गए। वर्ष 2016 में पद बढ़ाकर वापस घटाने से भी सैकड़ाें अभ्यर्थियाें के सपने टूट गए। इस संबंध में भास्कर ने भी 28 सितंबर के अंक में एसआई भर्ती में पद घटाने काे लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे।

मामले के अनुसार आरपीएससी ने वर्ष 2016 में 330 पदाें पर एसआई की भर्ती निकाली। 2800 पद रिक्त हाेने से पुलिस विभाग के पत्र के बाद राज्य सरकार ने भर्ती में 391 पद और बढ़ाकर कुल 721 पद कर दिए। परीक्षा के बाद नियमाें का हवाला देकर वापस 227 पद घटाए। ऐसे में 511 पदाें पर ही भर्ती हुई, जिसमें 1834 अभ्यर्थी सफल हुए। लेकिन सरकार की ओर से पद नहीं बढ़ाने के चलते करीब 1415 अभ्यर्थी सफल हाेने के बाद भी एसआई बनने से वंचित रह जाएंगे।

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