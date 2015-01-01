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जागरुकता:बाली पंचायत समिति के गांवों में घुमाया काेराेना जागरूकता रथ

पाली5 मिनट पहले
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कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शुक्रवार को बाली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में जागरूकता रथ को बाली पंचायत समिति के विकास अधिकारी अतुल सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर करवा रवाना किया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रामदयाल राठौड़ ने बताया कि बाली पंचायत समिति के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में माइक के जरिए लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव व कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतने के संदेश दिया गया।

साथ ही आमजन को नो एंट्री नो मास्क का कड़ाई से पालना करने, दो गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने, बार-बार साबुन से हाथ धोने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने की हिदायत दी गई। निर्वाचन क्षेत्रों में कोरोना से जागरूकता के लिए वीडियो फिल्म का प्रदर्शन व ऑडियो संदेश का प्रचार-प्रसार किया गया।

चुनाव के प्रथम चरण में जिले की बाली पंचायत समिति क्षेत्र में कोट बालियान, मुण्डारा, लाटाडा, लुणावा, सेवाड़ी, पादरला, बीजापुर, भाटून्द, बेडा, कुमटिया, नाना, चामुंडेरी राणावतन, भंदर, कोठार, दुदनी, बिसलपुर, पैरवा, बेडल आदि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ द्वारा माइक, ऑडियो व वीडियो से प्रचार प्रसार किया गया।

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