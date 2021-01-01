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निकाय चुनाव:सात में से 5 निकाय में भाजपा का बोर्ड बनेगा, दो में रोचक मुकाबला

पाली4 घंटे पहले
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  • आज नाम वापसी के बाद तय हाेगी तस्वीर, 7 को अध्यक्ष पद के होंगे चुनाव

निकाय चुनाव में 7 में से 5 निकायाें में भाजपा काे प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा की अंदरुनी गुटबाजी बाहर आ गई। ऐसे में अब भाजपा काे ही अपने ही नेताओं से चुनाैतियां मिल रही हैं। इधर, साेजत में कांग्रेस संघर्ष की स्थिति में खड़ी है, लेकिन बुधवार काे पीसीसी सचिव शाेभा साेलंकी के बयान के बाद हड़कंप सा मच गया है।

भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल करने वाली पूर्व चेयरमैन ललिता देवी ने नामांकन वापस ले लिया है। अब कांग्रेस की ओर से मंजू गहलोत और भाजपा की ओर से मंजू निकुंम मैदान में हैं। तीन निर्दलीय भी मैदान में हैं। बाली में गोमाराम चौधरी का नामांकन पत्र निरस्त हुआ। ऐसे में अब 2 उम्मीदवार भाजपा से भरत कुमार चौधरी, कांग्रेस के महेंद्र परिहार के बीच में मुकाबला है। जैतारण में भाजपा से रामस्वरूप, कांग्रेस से सिकंदर खान व निर्दलीय नजमू निशा मैदान में हैं।

सादड़ी में भाजपा से खुमी बावरी से मैदान में हैं। इसके साथ ही गीता बाई का नामांकन खारिज हाे गया। वहीं, कांग्रेस से साेनिया मेघवाल मैदान में है। कांग्रेस ही जीतीं विमला निर्दलीय मैदान में हैं। सादड़ी में 35 सीटाें में से भाजपा के पास 19, कांग्रेस के पास 12 व निर्दलीय 4 हैं। ऐसे में यहां पर भी भाजपा का बाेर्ड बनना तय है।

रानी में उलटफेर की भी हवा, आज स्थिति स्पष्ट हाेगी
​​​​​​​रानी में भाजपा से भरत राठाैड़, कांग्रेस से सुनील बैरवा निर्दलीय के रूप में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष घीसूलाल चाैधरी ने ताल ठाेक दी है। गाैरतलब है कि रानी में भाजपा के पास 11, कांग्रेस के 7 व निर्दलीय 2 पार्षद हैं। ऐसे में रानी में बड़े उलटफेर की संभावना दिख रही है। निवर्तमान पालिकाध्यक्ष घीसूलाल चाैधरी ने नामांकन दाखिल करके भाजपा काे भी चुनाैती दी है।

आज साेजत पर नजरें, दाेनाें ही दल नाम वापसी के लिए करेंगे प्रयास
साेजत में बुधवार को भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल करने वाली पूर्व चेयरमैन ललिता देवी ने नामांकन वापस ले लिया है। अब अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार बचे हैंl कांग्रेस की ओर से मंजू गहलोत और भाजपा की ओर से मंजू निकुंम को प्रत्याशी बनाया गया हैं।

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