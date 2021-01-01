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भाजपा का शहरीराज:जैतारण, बाली, तखतगढ़, सादड़ी और रानी में भाजपा को स्पष्ट बहुमत

पाली3 घंटे पहले
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जैतारण में भाजपा की जीत के बाद बड़ी संख्या में समर्थक मतगणना स्थल पर पहुंच गए। - Dainik Bhaskar
जैतारण में भाजपा की जीत के बाद बड़ी संख्या में समर्थक मतगणना स्थल पर पहुंच गए।
  • साेजत में भी बाेर्ड बनाने के करीब, फालना में 8 निर्दलीयाें के हाथ चाबी
  • 195 वार्ड = भाजपा 104, कांग्रेस 59, निर्दलीय 32
  • लाेकसभा, विधानसभा व पंचायतीराज के बाद अब निकाय चुनावों में भी कांग्रेस हारी

लाेकसभा, विधानसभा व पंचायतीराज चुनावों के बाद अब शहरी जनता ने भी भाजपा का साथ दिया है। जिले की 7 में से 5 निकायाें जैतारण, बाली, तखतगढ़, सादड़ी व रानी में भाजपा काे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। फालना में निर्दलीय बड़ी ताकत बनकर उभरी है। हालांकि यहां भी भाजपा कांग्रेस से अंकगणित में दाे अंक आगे हैं। साेजत में भाजपा-कांग्रेस का मुकाबला कड़ा रहा।

यहां पर भाजपा 20, कांग्रेस 19 व 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। ऐसे में दाेनाें ही दलाें में सेंधमारी का खतरा मंडरा रहा है। चुनाव में कई दिग्गज नेताओं व उनके परिवारजनों काे वार्ड की जनता ने सिरे खारिज कर दिया। सभी साताें निकायाें के कुल 195 वार्डाें में से 104 सीटाें पर भाजपा ने कब्जा किया।

वहीं 59 सीटाें ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार जिता पाई। 32 सीटाें पर निर्दलीयाें ने बाजी मारी। अब पालिकाध्यक्ष काे लेकर लाॅबिंग शुरू हाे गई है। जीते हुए प्रभावशाली पार्षदों ने अपने आप काे पालिकाध्यक्ष बनाने के लिए बड़े नेताओं का समर्थन जुटाने की काेशिश शुरू कर दी है।

जिले में मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत भी नहीं दिला सके कांग्रेस काे संजीवनी : इस बार चुनावों में मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत ने भी प्रचार किया था। जिले के निकायों में वैभव गहलोत ने चुनावी सभाओं ंकाे संबोधित करके वाेट मांगे थे। लेकिन मतदाताओं ने इसकाे भी नकार दिया। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कई चुनावी सभाएं लीं, मतदाताओं काे अपने पक्ष में वे नहीं कर पाए।

अब 7 तक बाड़ाबंदी में, सीधे मतदान के लिए पहुंचेंगे

मतगणना के बाद स्थितियां स्पष्ट हाेने से अब पालिकाध्यक्ष बनाने के लिए बड़ी चुनाैतियां आ रही हैं। 7 फरवरी काे पालिकाध्यक्ष के चुनाव हैं। ऐसे में 6 दिन तक सभी पार्षदाें काे बाड़ाबंदी में रखना भी बड़ी चुनाैती हाेगी। इसके साथ ही सभी पार्षदाें पर बड़े नेताओं की निगरानी के साथ-साथ तीन स्तर पर माॅनिटरिंग की जा रही है। अब बाड़ाबंदी में इनकाे दूर अन्य स्थानाें पर ले जाया जा रहा है, ताकि काेई इनसे संपर्क नहीं कर सकें।

भाजपा के पास 53% सीटें, कांग्रेस 30% सीटों पर सिमटी

पाली. 2015 में 150 में से भाजपा के पास 74 सीटें थी। वहीं कांग्रेस के पास 59 सीटें थी। 2021 में 195 में से भाजपा के पास 104 सीटें व कांग्रेस के पास सिर्फ 59 सीटें ही रह गई। यानी 2015 में भाजपा व कांग्रेस के मध्य सिर्फ 10 फीसदी सीटों का अंतर था, जो 2021 के चुनाव में भाजपा के पास 53 फीसदी व कांग्रेस के पास महज 30 फीसदी सीटें ही रह गई। यानी पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा की सीटें 4 फीसदी बढ़ी। वहीं कांग्रेस की सीटें 9 फीसदी कम हुई। 2021 के चुनावों में दोनों दलों के बीच 23% सीटों का बड़ा अंतर हो गया।

वहीं 2015 के चुनाव में 11.33% सीटें निर्दलीयों ने जीती थी, जो 2021 में बढ़कर 17 फीसदी तक पहुंच गई। एक तथ्य यह भी है कि 32 वार्डों में मतदाताओं ने दाेनाें ही दलाें काे नकार निर्दलीयों काे जिता दिया। पिछले चुनावों में जैतारण, सादड़ी व फालना में कांग्रेस का बाेर्ड बना था। लेकिन इस बार एक भी स्थान पर कांग्रेस का बाेर्ड नहीं बना। कई वार्डों में ताे कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे से चौथे स्थान पर रहे। तखतगढ़ में निर्दलीयों ने कांग्रेस से अधिक सीटें जीतीं।

अब कांग्रेस काे साेजत में ही चमत्कार की उम्मीद

साेजत में कांग्रेस काे चमत्कार की उम्मीद है। यहां पर दाेनाें दलाें में जातीय समीकरण ही सबसे बड़ा जीत का कारण है। इसके चलते कांग्रेस शहर की सबसे बड़ी जाति पर अपना दांव खेल रही है। भाजपा भी इसी पैर्टन पर चल रही है। दूसरी तरफ एकमात्र निर्दलीय काे कांग्रेस खेमे जाने की खबर है। इधर, फालना में भाजपा ने अपना बाेर्ड बनाने के लिए चाैसर बिछा दी है। पता चला है कि 7 से 8 निर्दलीयाें काे अपने पाले में लाने में भाजपा नेता कामयाब रहे है।
कांग्रेस में पूर्व सांसद जाखड़ पर उठ रहे सवाल

निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे काे लेकर इस बार कांग्रेस गंभीर नहीं दिखी। जिला प्रभारी निंबाराम गरासिया भी टिकट बंटवारे के एि दिन पहले ही पाली पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय वे सीधे ही नेताओं के यहां जाकर उनसे ही राय-मशविरा किया। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के कहने पर ही अधिकांश टिकट दिए गए।

जाखड़ ने ताे लगभग सभी निकायाें में अपने लाेगाें के हाथाें में ही सिंबल का लिफाफा थमा दिया। कई स्थानाें पर ताे परिवार के तीन-तीन सदस्याें काे टिकट दे दिया। कार्यकर्ताओं में जाेश फूंकने के लिए काेई प्रयास नहीं किए गए। अब निकाय में करारी हार के बाद जाखड़ की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस की हार के कारण

1. जिले में नेतृत्व नहीं, एनवक्त पर प्रभारी लगाया, ऐसे लाेगों काे टिकट दिए, जिन्हें काेई जानता तक नहीं। 2. कांग्रेस गहलोत व पायलट गुट के बीच में फंसी, स्थानीय स्तर पर भी अधिकांश टिकट जाखड़ की सहमति से बांटे। 3. मतदाताओं तक कार्यकर्ताओं की पहुंच नहीं, सरकार हाेने के बाद भी काेई उत्साह ही नहीं। 4. 70 फीसदी बूथाें पर कार्यकर्ताओं के पास काेई जिम्मेदारी नहीं, चुनाव के समय ही अाते हैं नेता। 5. राज्य सरकार हाेने के बाद भी आमजन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा पाएं। नेताओं में समन्वय नहीं।

भाजपा की जीत के कारण
1. चुनाव घोषणा के साथ ही सर्वे कराकर टिकटाें के पैनल तैयार किए, जिताऊ कार्यकर्ताओं काे उम्मीदवार बनाया।
2. जिलाध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य, संगठन में सभी काे दायित्व।
3. केंद्र सरकार की याेजनाओं व प्रधानमंत्री माेदी के नाम पर शहरी मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में वाेट किया।
4.एक-एक वार्ड तक प्रभारी नियुक्त किए, वार रूम में राेजाना शाम काे एक-एक सीट पर मंथन।
5. पार्टी में अंदरुनी मतभेद, लेकिन बाहर सभी एकजुट।

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