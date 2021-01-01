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निकाय चुनाव:2015 के मुकाबले भाजपा ने 30 सीटें अधिक जीती कांग्रेस की 59 में नहीं हुआ एक भी सीट का इजाफा

पाली3 घंटे पहले
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सोजत में भाजपा के 20 व कांग्रेस के 19 सीटों के जीतने पर दोनों दलों के समर्थक बड़ी संख्या उमड़ पड़े। - Dainik Bhaskar
सोजत में भाजपा के 20 व कांग्रेस के 19 सीटों के जीतने पर दोनों दलों के समर्थक बड़ी संख्या उमड़ पड़े।
  • अब 7 फरवरी काे हाेने वाले पालिकाध्यक्ष के चुनाव तक बाड़ाबंदी में रहेंगे प्रत्याशी, पालिका अध्यक्ष बनाने काे लेकर प्रभावशाली पार्षदों ने शुरू की लाॅबिंग
  • 32 सीटों पर निर्दलीयों ने चुनाव जीता

निकाय चुनावाें की पूरी गणित साफ हाे गई है। 7 निकायाें में हुए चुनावाें में भाजपा ने बाजी मारी है। वही कांग्रेस काे इस चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। निकाय चुनावाें में हमेशा ऐसा ट्रेड रहता है कि प्रदेश में जिसकी सरकार हाेती है उसकाे स्थानीय चुनावाें में फायदा मिलता हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाेने का भी काेई फायदा नही मिला और 2015 के मुकाबले एक भी सीट का इजाफा नहीं हुआ। वही भाजपा के प्रदर्शन में इस बार 30 सीटाें का इजाफा हुआ। कई उम्मीदवार ताे ऐसे हारे जाे खुद चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार थे। निकाय चुनावाें में मतदाताओं ने लाॅटरी से लेकर एक वाेट की कीमत भी प्रत्याशियाें काे समझा दी।

इन चुनावों में पूर्व मंत्री अचलाराम की पत्नी व चेयरमैन की प्रबल दावेदन जीवनलता को मतदाताओं ने नकार दिया। वहीं जैतारण में पूर्व संसदीय सचिव की पत्नी भारती चुनाव जीतने में कामयाब तो हुई, लेकिन बहुमत नहीं मिलने के चलते चेयरमैन की दावेदारी से बाहर हो गई।

जैतारण : 5 साल बाद वापस भाजपा का बाेर्ड, दिलीप चाैधरी के वार्ड में हारी कांग्रेस जैतारण में 5 साल बाद वापस भाजपा ने अपना बाेर्ड बनाया है। 2015 से पूर्व लगातार भाजपा का ही बाेर्ड था। लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में काबिज हुई। इस बार कांग्रेस अपना बाेर्ड बचाने में कामयाब नहीं हाे सकी। भाजपा ने 25 में 14 सीटाें पर जीत दर्ज की।

दिग्गज जीते

भाजपा के पूर्व चेयरमैन भैणाराम वार्ड 10 में 46 वाेट से जीते। पूर्व विधायक दिलीप चाैधरी की पत्नी भारती चाैधरी वार्ड 20 में 286 वाेट से जीतीं।

हारे

निवर्तमान चेयरमैन कांग्रेस की मंजू भाटी 247 वाेट से हारीं। निवर्तमान उपाध्यक्ष साबिर खां काे 19 वाेट मिले, चाैथे स्थान पर रहे।

राेचक वार्ड 5 से भाजपा के रामप्रकाश काे महज 1 वाेट ही मिला। वार्ड 16 से निर्दलीय नजमूनिशा एक वाेट से जीती। पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चाैधरी के वार्ड में कांग्रेस 52 वाेट से हारी अध्यक्ष के दावेदार : भाजपा के रामस्वरूप भाटी व भैणाराम गहलाेत

साेजत : कांग्रेस-भाजपा काे सेंधमारी का डर, निर्णायक की भूमिका में एकमात्र निर्दलीय पार्षद ओमप्रकाश

​​​​​​​साेजत में वर्तमान में भाजपा का बाेर्ड था। इस बार भाजपा ने 20 व कांग्रेस ने 19 सीटाें पर जीत दर्ज की। एकमात्र निर्दलीय ओमप्रकाश ने बाजी मारी है। अब भाजपा-कांग्रेस काे बाेर्ड बनाने के लिए निर्दलीय के साथ-साथ सेंधमारी के भराेसे भी रहना हाेगा। साेजत में मुकाबला सबसे राेचक हाे गया है। ऐसे में यहां किसी भी दल का बाेर्ड अध्यक्ष बन सकता है।

दिग्गज जीते

पूर्व चेयरमैन माेहनलाल टांक वार्ड 4 में कांग्रेस से 19 वाेट से जीते। {वार्ड 33 से पूर्व चेयरमैन स्व. पाेकरराम की पाैत्रवधू ऐश्वर्या 28 वाेट से जीतीं।
दिग्गज हारे

वरिष्ठ नेत्री व पूर्व पार्षद, भाजपा से चेयरमैन की दावेदार कीर्ति तंवर वार्ड 34 से 105 वाेट से हारी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र टांक की पत्नी व चेयरमैन की दावेदार ज्याेति टांक 28 वाेट से हारी।

राेचक :

एकमात्र निर्दलीय ओकांग्रेस : ऐश्वर्या सांखला, विमला टांक, भाजपा : मंजू निकुंम, मंजू तंवर

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