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गिरफ्तारी:आईओसी लाइन से तेल चाेरी कर टैंकर जयपुर भेजे दाे दलालाें ने आगे सप्लाई किए, दाेनाें गिरफ्तार

पाली4 घंटे पहले
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  • पुलिस ने गिराेह के 11 लाेगाें काे पकड़ा ताे एसओजी ने यूपी हाल मुंबई निवासी दाे दलाल दबाेचे
  • दाेनाें दलाल मुंबई से जयपुर तक आते, तेल के टैंकराें की डील कर आगे बेचते

बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव के एक खेत से आईओसी की पाइप लाइन में सेंधमारी कर हजाराें लीटर क्रूड ऑयल चाेरी करने के मामले की परतें धीरे-धीरे खुलने लगी है। पुलिस ने गिराेह का खुलासा करते हुए 11 आराेपियाें काे गिरफ्तार किया था, वहीं एसओजी की ओर से यूपी हाल मुंबई निवासी विनाेद सिंह ठाकुर व काशीप्रसाद ठाकुर काे गिरफ्तार किया गया है।

दाेनाें आराेपी चाेरी के तेल से भरे टैंकर काे आगे तक बेचने में दलाल की भूमिका निभा रहे थे। बीते दिनाें पाली जिले के देवली हुल्ला गांव से चाेरी कर टैंकर इन दाेनाें आराेपियाें काे जयपुर में साैंपे गए, जहां से इन्हाेंने ही आगे किसी और काे बेचे। इनके कब्जे से नकदी व डायरी भी मिली है, जिसमें टैंकराें का हिसाब-किताब लिखा था। चाेरी के तेल काे टैंकराें में भरकर इन दाेनाें तक पहुंचाने में गिराेह का सरगना सुखदेव सिंह रावत व खेत मालिक राजेंद्रसिंह राजपूत भी शामिल था। आराेपी सुखदेव समेत पांच आराेपी एसओजी की रिमांड पर है, जबकि राजेंद्रसिंह काे दलालाें के संपर्काें की तस्दीक के लिए एसओजी ने काेर्ट के आदेश पर फिर से रिमांड पर लिया है।

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में चांदा थाना के दारापुर निवासी 58 वर्षीय विनोद सिंह ठाकुर पुत्र बरसातुसिंह क्षत्रीय राजपूत तथा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में छतरपुर थाना क्षेत्र के पूरे खांडेराय गांव के 60 वर्षीय काशी प्रसादसिंह पुत्र ज्वालाप्रसाद सिंह क्षत्रीय काे एसओजी ने पकड़ा है। विनाेद ठाकुर न्यू मुंबई के नरेली इलाके में एक साेसायटी में रहता है, जबकि काशीप्रसाद मुंबई के परेल इलाके में किदवई नगर की एक साेसायटी में रहता है। दाेनाें आराेपी तेल से भरे टैंकराें की डिलीवरी लेने के लिए मुंबई से जयपुर तक आते-जाते थे। एसओजी यह पता लगाने काे काेशिश कर रही है कि इन दलालाें काे कितनी बार टैंकर भेजे गए।

दिनभर की पूछताछ के बाद एसओजी डीआईजी जयपुर गए, एसपी ने भी की पूछताछ
टैंकराें में भरकर लाखाें रुपए में बेचने के मामले में एसओजी, एसटीएस व पुलिस ने जांच तेज कर दी है। गत साेमवार से ही एसओजी जयपुर के डीअाईजी शरत कविराज व एसओजी जाेधपुर विंग के एएसपी कमलसिंह तंवर साेजत में हैं, जबकि तीन दिन से एसपी कालूराम रावत भी साेजत प्रवास कर आराेपियाें से पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार काे इस केस की जांच पत्रावली एसओजी के एएसपी कमलसिंह तंवर काे सुपुर्द की, जबकि स्थानीय पुलिस जांच में एसओजी के साथ मदद में है।

बुधवार काे एसओजी डीआईजी व एसपी ने दिनभर आराेपियाें से पूछताछ कर जांच कर रहे अफसराें काे दिशा निर्देश दिए। शाम काे डीआईजी जयपुर चले गए, जबकि एसपी रावत भी पाली लाैट आए। इससे पहले एसपी कालूराम रावत ने साेजत सीओ डाॅ. हेमंत जाखड़ के साथ साेजत सिटी, साेजतराेड, बगड़ी, शिवपुरा, सिरियारी व मारवाड़ जंक्शन थाना प्रभारियाें के साथ बैठक कर संगठित अपराध की घटनाओं पर हर हाल में अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

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