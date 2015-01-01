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सड़क हादसा:कार ने बाइक को टक्कर मारी, मां की मौत, बेटा घायल

चंडावलएक घंटा पहले
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  • जैतारण अस्पताल में मां की आंखों की जांच करवा राजौला लौट रहे थे दोनों

नेशनल हाइवे 162 बाइपास सोजत-चौराहा पर एक बाइक सवार मां-बेटे को सड़क पार करने के दौरान पीछे से आ रही अज्ञात कार ने चपेट में ले लिया। अज्ञात कार की चपेट में आए बाइक सवार मां-बेटे दोनों बाइक से उछल गए,जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई तथा पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

दुर्घटना करने वाली अज्ञात कार का पता नहीं चला है। चंडावल चौकी प्रभारी मादाराम जाट ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 7 बजे चंडावल से सोजत की तरफ जा रहे बाइक सवार लक्ष्मणदास तथा कमला देवी निवासी राजाैला की बाइक को पीछे से अज्ञात कार ने टक्कर मार दी। हादसे मंे बाइक सवार मां-बेटे दोनों सड़क गिर गए।

दुर्घटना की सूचना मिलने पर चंडावल पुलिस चौकी प्रभारी मादाराम जाट, कांस्टेबल दिलीप पाराशर,महेंद्र कच्छवाह मय जाब्ता मौके पर पहुंचे व 108 एंबुलेंस की मदद से घायलों को चंडावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया।

घायलों को सोजत के राजकीय अस्पताल भेजा गया। वहीं शव को सोजत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। शुक्रवार सवेरे शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। दुर्घटना में घायल लक्ष्मणदास का सोजत अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

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