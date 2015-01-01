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बैठक:दीपावली को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित

पाली2 घंटे पहले
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  • जिले में कई जगह हुई शांति समिति सदस्यों की बैठक, दीपावली साैहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने पर चर्चा, पटाखों पर रहेगी पाबंदी

कोरोना को देखते हुए इस वर्ष दीपावली पर पटाखों की दुकानें नहीं लगाई जाएगी। रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा ने गुरुवार को रायपुर थाने में ग्रामीणों तथा सीएलजी के सदस्य के साथ बैठक आयोजित की। थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार इस वर्ष दीपावली पर्व पर पटाखे फोड़ने व बेचने पर पाबंदी रहेगी। पटाखों की खरीद और बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पटाखों की बिक्री करते हुए पाए जाने पर दुकानदारों से 10 हजार रुपए व फोड़ते हुए पाए जाने पर आमजन से 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

राणा ने बताया कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से अस्थमा रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही ऐसे रोगियों की संख्या में विस्तार संभावित है, जिनमें पूर्व में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं या वह पॉजिटिव हुए हैं। थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि आगामी दीपावली पर्व पर किसी भी प्रकार के पटाखों का प्रयोग नहीं कर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें। इस दौरान कानसिंह सबलपुरा, कालूराम रायपुर, करीम बख्श रायपुर, नारायणसिंह, उदयराज पालड़िया, तेजाराम सीरवी, गोपालसिंह सहित ग्रामीण मौजूद थे।

सोजत रोड | पुलिस थाना परिसर में कोरोना संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए दीपावली पर्व को सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर सामुदायिक सम्पर्क समूह,पुलिस मित्र व ग्रामीणों की बैठक सोजत डिप्टी डाॅ.हेमंत कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को सम्बोधित करते हुए डिप्टी हेमंत कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी बरकरार है।

ऐसे में आमजन मास्क लगा कर रखे,सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें व साबुन से बार-बार हाथ धोए। उन्होंने आमजन व व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पटाखों के विक्रय व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा रखा है।ऐसे में वो इसकी पूरी तरह से पालना करें। सोजत रोड थानाधिकारी सीमा जाखड़ ने ऑपरेशन आवाज व अपनी बात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घरों में महिलाओं व बच्चियों को जागरूक करें व किसी प्रकार का शोषण होने पर पुलिस की मदद लें।

उन्होनें परिवार के सदस्यों को छोटी बच्चियों को गुड टच व बेड टच के बारे में समझाने की सलाह भी दी। उन्हाेंने कहा कि बच्चियों को गुड टच व बेड टच की समझ आ जाने पर कई गम्भीर अपराध रूक सकते हैं। सोजत रोड सरपंच लक्ष्मी कच्छवाह ने दीपावली पर्व सौहार्द्रपूर्ण माहौल में मनाने के साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजारों मेें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने व मास्क लगाकर रखने की अपील की। उन्होंने आमजन को कस्बे में सफाई व्यवस्था के लिए कचरे को आम मार्गों व सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालने की अपील की।

रास . क्षेत्र में स्थित पुलिस थाने के अंदर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। थाना अधिकारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि इस अवसर पर महिलाअांे काे उनके अधिकारांे की जानकारी दी। इस अवसर पर नो मास्क-नो एंट्री के तहत मास्क भी वितरण किए गए।
बूसी. कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर गुरुवार को दीपावली के त्योहार को मध्यनजर रखते हुए सीएलजी एवं व्यापारिक मंडल की बैठक आयोजित की गई। चौकी प्रभारी लक्ष्मणसिंह राजपुरोहित ने दीपावली के त्योहार पर आपसी भाईचारा एवं शांति बनाए रखने तथा दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर बलराम जाट, शंभूराम जाट, भूराराम सीरवी, करणसिंह कुम्पावत, चुन्नीलाल वैष्णव,भंवरसिंह राजपुरोहित, मनोहरसिंह कुंपावत, भंवरलाल प्रजापत, सुमेरसिंह राजपुरोहित,कैलाश वाल्मीकि आदि उपस्थित थे।
जैतारण. पुलिस थाना जैतारण में आगामी त्याेहारों के मध्यनजर शांति समिति की बैठक उपखंड अधिकारी डाॅ. भास्कर विश्नोई व पुलिस उपअधीक्षक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम विश्नोई ने आगामी त्याेहारों में प्रेम,भाईचारा, सद्भाव को ध्यान में रखकर त्याेहार मनाए।

उन्होंने कहा कि इस दीपावली पर्व पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखों पर राज्य सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को ध्यान में रख त्याेहार मनाने का आव्हान किया। सीआई सहदेव चौधरी ने शहर में शांति सद्भावना के साथ आमजन से पुलिस का सहयोग करने का आव्हान किया, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस मौके एसआई महावीरप्रसाद मीणा, हैड कांस्टेबल मनोहर खोजा, सियाराम जाट, बीरबल चौधरी, दिलीपसिंह, देवेन्द्र सिंह, नीरज शर्मा, गोविंद जांगिड़ आदि मौजूद रहे।

रोहट. पुलिस थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपालसिंह, ग्रामीण सीओ श्रवणदास संत व थाना अधिकारी जसवंतसिंह राजपुरोहित के सान्निध्य में सीएलजी बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की रोकथाम के तहत ऑपरेशन आवाज़ के बारे में पुलिस अधिकारियोंं द्वारा उपयोगी जानकारी दी गई।

इस दौरान सीएलजी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। व्यापार मंडल अध्यक्ष वीरमराम गुर्जर ने कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर यातायातकर्मी लगाने,जालोर तिराहे पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। साथ ही स्थानीय लोगों के हाईवे पर स्थित टोल नाकों पर निशुल्क पास जारी करवाने की मांग की गई।

सामाजिक कार्यकर्ता धन्नाराम लोहार ने कहा कि सीएलजी बैठक में सक्रिय लोगों को लिया जाए तथा प्रत्येक गांव में एसएचओ व बीट प्रभारी के सम्पर्क नम्बर सूचना पट्ट पर तुरंत प्रभाव से लिखवाने की मांग की। पुलिस द्वारा आगामी त्याेहारों पर शांति व सौहार्द्र बनाए रखने के साथ आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की।

इस दौरान जैतपुर चौकी प्रभारी केवलदास वैष्णव, भगाराम पटेल, बालाराम हरावास, व्यापार मंडल उपाध्यक्ष दलाराम गाजनगढ़, नेमीचंद सैन, सुनील डूडी, पपजी सोनी, आफ़ताब कुरैशी, मोहम्मद अली, पारस पटेल, प्रवीण पुरी आदि मौजूद रहे।
खिंवाड़ा . कस्बे में गुरुवार को सीएलजी की बैठक थानाधिकारी मनमंथ आढ़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में दीपावली पर आतिशबाजी नहीं करने व पटाखे नहीं बेचने का निर्णय लिया गया। बैठक में थानाधिकारी मनमंथ ने कहा कि जनता के सहयोग से अपराधों पर काबू पाया जा सकता है।

बैठक में सरपंच श्रीपाल वैष्णव,गजनीपुरा सरपंच कानाराम चौधरी,व्यापार संघ अध्यक्ष तेजाराम चौधरी,समाजसेवी नरपतसिंह उदावत, बालाजी ट्रस्ट अध्यक्ष मोतीलाल शर्मा, बालाजी मेला कमेटी अध्यक्ष जसवंतसिंह उदावत, समाजसेवी प्रवीण मालवीय,रोकड़ शर्मा, चिमनाराम जाट, पिंटू सांखला, सोनल, नारायणलाल डायलाना कला, नारायण पंवार, चम्पालाल जाट पनोता, श्रवण कुमार आदि मौजूद थे।

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