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सराहनीय पहल:बधाई लेने वाले हाथाें ने किया कन्यादान, शादी में जमकर नाचे, विदाई में फूट-फूटकर राेए भी

पाली9 मिनट पहले
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  • हवेली की गादीपति ने कराई दाे बच्चियाें की शादी, खाने से लेकर गृहस्थी के सामान तक का खर्च खुद उठाया

जिन हाथाें ने सदैव बधाई देकर पैसे लेना सीखा, वे जब कन्यादान के लिए उठे ताे पूरे शहर में वाहवाही हुई। किन्नर समुदाय की हवेली की गादीपति आशा कंवर ने शुक्रवार काे दाे बच्चियाें अंजली और लक्ष्मी की शादी कराई। इन बच्चियाें के पिता के देहांत के बाद आशा कंवर ने उनका हाथ थामा और शुक्रवार काे शादी करके विदाई दी।

महाछठ पूजा के माैके पर नया बस स्टैंड स्थित एक हाेटल में सारी वैवाहिक रस्में निभाई गई। आशा कंवर ने ही दुल्हाें काे टीका और कन्यादान भी किया। बारात के स्वागत में जमकर नाची। जब विदाई हुई ताे आशा कंवर व उनके शिष्य माेना कंवर, तुलसी कंवर, तनु कंवर, रूबी कंवर, सुनीता कंवर, हेमा कंवर व सुनीता कंवर की आंखें भी नम हाे गई। इस मौके पर उन्हाेंने ने पूरे किन्नर समाज से इस तरह के सामाजिक कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में भूपेंद्र गुनपाल व इरसाद खान भी माैजूद रहे।

गादीपति आशा कंवर ने अब तक 18 जरूरतमंद बच्चियाें की कराई शादी, लाॅकडाउन में लाेगाें की सहायता भी की

आशा कंवर गरीब मरीजों के इलाज सहित अन्य पीड़ित लोगों को खुलकर आर्थिक मदद करती आ रही हैं। उनके पास जो भी दुखी व्यक्ति पहुंचता है। वे उन्हें आर्थिक मदद करती हैं। आशा कंवर अब तक 18 जरूरतमंद लड़कियों और एक लड़के की शादी करवा चुकी है। लाॅकडाउन के दाैरान उन्हाेंने जरूरतमंदाें काे बड़ी मात्रा में राशन सामग्री पहुंचाई थी। हर साल गाेसेवा के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए गाेशालाओं में भेंट करती हैं।

काैन हैं ये दाेनाें युवतियां
हिंजड़ों की छाेटी हवेली में किराए से रहने वाली कमला रजक की युवतियां है अंजली व लक्ष्मी। करीब सात साल पहले कमला के पति का देहांत हुआ ताे आशा कंवर ने पूरे परिवार काे गाेद लिया और पूरा खर्च उठाया। मां ने अंजली की सगाई उदयपुर के राजेश और लक्ष्मी की सगाई राणावास के गाैतम के साथ की थी। शादी आशा कंवर ने कराई।

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