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लापरवाही:ऑक्सीजन प्लांट में साउंड प्रूफिंग का काम करना भूली ठेका कंपनी

पालीएक घंटा पहले
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  • बांगड़ अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार, डेमाे में कलेक्टर ने जताई आपत्ति
  • ठेका कंपनी को हैंडओवर से पहले करके देना होगा साउंड प्रूफिंग का काम

बांगड़ अस्पताल काे अब ऑक्सीजन के लिए दूसराें पर आश्रित नहीं रहेगा। अस्पताल परिसर में खुद का ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हाे गया है। इसका शनिवार शाम डेमाे देखने कलेक्टर अंशदीप बांगड़ अस्पताल पहुंचे। वहां उन्हाेंने ऑक्सीजन प्लांट के पूरे सिस्टम काे देखा। इसके बाद उन्हाेंने ठेका कंपनी के कर्मचारी से कहा कि इसमें साउंड प्रूफिंग का काम नहीं किया है।

पास में ही आईसीयू है और अन्य वार्ड भी। इससे मरीजाें काे परेशानी हाेगी। इस पर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि वह साउंड प्रूफिंग का काम करवाकर हैंडओवर करेंगे। इसके बाद कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के एईएन से भी इसकी अधूरी रही कमियाें के बारे में जानकारी ली। इस दाैरान उप अधीक्षक डाॅ. आरके विश्नाेई, डाॅ. एचएम चाैधरी, डाॅ. ललित कुमार शर्मा, डाॅ. ओपी सुथार, डाॅ. लक्ष्मण साेनी, नर्सिंग अधीक्षक दयालाल भुंगरिया, नर्सिंग अधीक्षक ओमप्रकाश गहलाेत व जालमसिंह सहित अस्पताल के कई कर्मचारी माैजूद रहे।

पहले बांगड़ अस्पताल में आम दिनाें में हाेती थी 50 से 60 सिलेंडर की खपत, अब कोरोनाकाल में रोजाना 70 से 80 सिलेंडराें की जरूरत

फायदा : वार्डाें में पाइपलाइन से पहुंचेगी ऑक्सीजन, सिलेंडराें का झंझट खत्म: ऑक्सीजन प्लांट बांगड़ अस्पताल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके शुरू हाेने के बाद अस्पताल में सिलेंडराें का झंझट खत्म हाे गया है। प्लांट तैयार हाेने के पहले आम दिनाें में 50-60 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हाेती थी। काेराेनाकाळ में सिलेंडराें की संख्या 70-80 प्रतिदिन तक पहुंच गई, लेकिन अब ऑक्सीजन की सुविधा हर वार्ड के बेड पर ही मिलेगी।

प्राचार्य ने गाड़ी में बैठकर ही की माॅनिटरिंग, डेमाे खत्म हाेने के बाद आए पाॅजिटिव

कलेक्टर जब डेमाे देखने आने वाले थे। इसके पहले कार्यवाहक प्राचार्य व नियंत्रक डाॅ. हरीश कुमार अपनी कार में ही बैठे रहे और इसकी माॅनिटरिंग करते रहे। दरअसल, उन्हाेंने शुक्रवार काे अपना सैंपल दिया था। यहां तक कि कलेक्टर जब ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे ताे वे भी पीछे कार में ही बैठे थे। डेमाे खत्म हाेने के तुरंत बाद उनकी रिपाेर्ट पाॅजिटिव आने का पता चला।

प्राचार्य ने कमेटी काे और उसने कंपनी काे बताया, फिर भी अधूरा छाेड़ दिया काम
यूनिसिस कंपनी ने ऑक्सीजन प्लांट ताे तैयार कर दिया, लेकिन इसमें उन्हाेंने साउंड प्रूफिंग की बहुत बड़ी खामी छाेड़ दी। कार्यवाहक प्राचार्य ने चार सदस्याें की गठित कमेटी काे साउंड प्रूफिंग बनाने के लिए ठेकेदार काे कहा। कमेटी के सदस्याें ने ठेका कंपनी काे बता दिया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने साउंड प्रूफिंग का काम ही नहीं किया। इससे पास में बने आईसीयू और अन्य वार्डाें में भर्ती मरीज प्रभावित हाे रहे हैं। कमेटी जब शहर के निजी अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने गई, तब वह बंद था। इसलिए उन्हाेंने भी काम के शुरुआती दाैर में साउंड प्रूफिंग पर ध्यान नहीं दिया।

अब आगे क्या : ठेका कंपनी साेमवार से तीन दिन तक पहले ऑक्सीजन सिस्टम का ट्रायल देखेगी। इसके बाद हैंडओवर लेगी। हैंड ओवर के साथ ही कंपनी काे साउंड प्रूफिंग का काम करना हाेगा।

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