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मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर काे ज्ञापन:पंचायत सहायकाें काे सीधे समयाेजन करने की मांग

पालीएक घंटा पहले
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राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर काे ज्ञापन साैंपकर पंचायत सहायकाें काे सीधे समयाेजन करने की मांग की। पंचायत सहायकाें ने बताया कि प्रदेश पंचायत सहायक 6 हजार मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न कार्याें में सहभागिता निभाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकाे नियमित नहीं किया जा रहा है। इस माैके पर करण शर्मा, ओमप्रकाश, लालाराम सहित कई लाेग माैजूद थे।

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