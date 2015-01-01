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ज्ञापन:मदरसा पैराटीचर काे नियमित करने व उर्दू संकाय पुन: स्वीकृत कराने की मांग, ज्ञापन साैंपा

पाली6 मिनट पहले
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मदरसा पैराटीचर को नियमित करने और सभी राजकीय विद्यालयाें व महाविद्यालयाें में उर्दू संकाय पुन: स्वीकृत करवाने की मांग काे लेकर मुस्लिम समाज के दाेनाें सदर के नेतृत्व में समाजबंधुओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर अंशदीप काे साैंपा।

सदर यासीन कादरी के नेतृत्व में अकरम अंसारी, शरीफ चाैहान, खुर्शीद आलम, रफीक मोयल, मौलाना मुख्तियार अली, पूर्व पार्षद अहमद कादरी, अय्यूब गुड़लक, साकिर गौरी, पार्षद बाबू गौरी, पार्षद प्रतिनिधि मोहसिन खत्री, शहजाद शेख, अमजद जोया, जुबेर खान, असगर चुड़ीघर आदि ने ज्ञापन साैंपा।

उन्हाेंने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा पैराटीचर को नियमित करने का वादा किया गया था जो भी तक अमल में नहीं लाया गया एव सरकार द्वारा उर्दू भाषा के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, ये मुस्लिमों के साथ एक धोखे की तरह है।

वहीं सदर हकीम भाई के नेतृत्व में सैकेट्री मोहम्मद रफीक गौरी, प्रवक्ता शकील अहमद नागौरी, मोहम्मद यासीन, पैराटीचर जिलाध्यक्ष मोहम्मद अकरम, खुर्शीद आलम, अमजद अली, मोहम्मद फारूक, चाेटीला दरगाह कमेटी के सदर अमजद अली रंगरेज आदि ने ज्ञापन साैंपा।

हकीम भाई ने बताया कि इसी मामले को लेकर चुरू जिले के पूर्व विधायक शमशेर खान सद्भावना यात्रा पर भी चल रहे हैं। उनकी मांगों को मानने एवं विद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों छात्रों का नामांकन को देखते हुए उर्दू अध्यापकों को नियमित करवाएं।

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