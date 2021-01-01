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आईओसी लाइन से तेल चाेरी का मामला:एसओजी व एटीएस की टीम पहुंची देवली हुल्ला, संगठित अपराध की परतें खुलेंगी

पाली3 घंटे पहले
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पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव खेत से गुजर रही आईओसी की पाइप लाइन में सेंधमारी कर हजाराें लीटर क्रूड ऑयल चाेरी कर टैंकराें में भरकर लाखाें रुपए में बेचने के मामले की जांच में अब एंटी टेरिरिस्ट स्क्वाॅड व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी शामिल हाे गया है। हालांकि बगड़ी में दर्ज तेल चाेरी के मामले की जांच ताे साेजत डीएसपी ही करेंगे, लेकिन संगठित आर्थिक अपराध के इस मामले में गुजरात के भी कुख्यात तेल चाेर गिराेह के आराेपी हाथ लगने के बाद एसपी कालूराम रावत ने पूरे मामले की रिपाेर्ट बना कर पुलिस मुख्यालय काे भेजी।

सरकारी संपति की चाेरी करने की घटना काे संगठित आर्थिक अपराध की श्रेणी में मानते हुए पुलिस मुख्यालय ने एटीएस व एसओजी काे जांच के निर्देश दिए। इसके बाद शनिवार देर शाम काे ही एसओजी के एएसपी ओमप्रकाश उज्जवल व एटीएस जयपुर से डीएसपी मनीष साेजत पहुंचे। दाेनाें विंग के अफसराें नेबगड़ी थाने में दर्ज इस मामले के जांच अधिकारी सीओ साेजत डाॅ. हेमंत जाखड़ से केस से जुड़े फैक्ट का पता लगाया। साथ ही अब तक आराेपियाें से हुई पूछताछ के नाेट की स्टडी कर रिमांड पर चल रहे आराेपियाें से अलग से पूछताछ की।

पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार सभी 11 आराेपियाें के माेबाइल भी बरामद कर डाटा भी जब्त किए है। इन सभी आराेपियाें के माेबाइल की काॅल रिकार्ड भी मंगाई है, साथी माेबाइल से डाटा भी एटीएस व एसओजी ने हासिल किए है। पुलिस, एटीएस व एसओजी द्वारा इस मामले की जांच में आराेपियाें से पूछताछ, माैका स्थिति व अपने स्तर पर की छानबीन में कई चाैंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। इस आधार पर तीनाें जांच एजेंसिया संयुक्त रुप से जांच कर इस मामले में बहुत सारे राज खाेलेगी।
स्थानीय पुलिस की भूमिका की जांच, आराेपियाें के बयान की तस्दीक

बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव में आईओसी की पाइप लाइन में सेंधमारी कर वाल्व लगा हजाराें लीटर तेल चाेरी के जांच में कई चाैंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आराेपियाें ने दिसंबर माह के अंत से लेकर अब तक इसी जगह से 6 बार में हजाराें लीटर क्रूूड ऑयल चुराकर टैंकराें में गुजरात भेजा। इस पूरे मामले में बगड़ी नगर थाना पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी भूमिका की जांच के एसपी कालूराम रावत ने जांच सीओ साेजत डाॅ. हेमत जाखड़ काे साैंपी है।

गिराेह के सरगना सुखदेवसिंह रावत निवासी कणेर का बाड़िया, हरिपुर समेत 11 आराेपियाें काे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इनमेंसे सरगना सुखदेवसिंह, खेत मालिक राजेंद्रसिंह राजपूत, टैंकर चालक एमपी के इंदाैर निवासी चालक आरिफ, कुख्यात तेल चाेर कुंदन उर्फ चंदन मिश्रा निवासी सूरत, राकेश फ्रांसिस निवासी बड़ाेदरा और जयेश भाई उर्फ माेदी निवासी बड़ाेदरा तथा राजसमंद के मंडावा के पीथड़ा निवासी भगवानसिंह रावत काे तीन दिन के रिमांड पर लिया गया। आराेपियाें से पूछताछ में स्थानीय पुलिस की भूमिका पर संदेह पैदा हुआ है, जिनके बयानाें की तसदीक की जा रही है।

तेल चाेरी की तीन स्तर पर जांच
आईओसी की पाइपलाइन से तेल चाेरी काे संगठित आर्थिक अपराध की श्रेणी में रख एटीएस व एसओजी ने भी शुरू की जांच, बगड़ी में दर्ज मामले की साेजत सीओ कर रहे जांच
आराेपियाें से पूछताछ, माेबाइल से रिकाॅर्ड खंगालेंगे

पुलिस ने 11 आराेपियाें के माेबाइल जब्त कर उनकी काॅल रिकाॅर्ड मंगाई है और साइबर एक्सपर्ट से डाटा जब्त किए हैं। एटीएस व एसओजी ने भी गिराेह के सरगना व गुजरात के कुख्यात तेज चाेराें से की पूछताछ, माेबाइल डाटा भी जुटाए।

जांच में पुलिस के साथ एटीएस व एसओजी भी शामिल : एसपी रावत

^आईओसी पाइप लाइन में सेंधमारी कर क्रूड ऑयल चाेरी का यह मामला गंभीर है। संगठित आर्थिक अपराध के इस केस में कुछ बदमाश गुजरात स्टेट के भी शामिल है। ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जांच में एटीएस व एसओजी भी शामिल हुई है। त्रिस्तरीय जांच में हर पहलू काे ध्यान में रख कर तहकीकात की जा रही है। जांच रिपाेर्ट मिलने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
-कालूराम रावत, एसपी पाली

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