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धनतेरस पर बाजार में बरसेगी लक्ष्मी:इंद्रयाेग की तेरस पर धनवर्षा, पहले दिन करोड़ों का कारोबार

पालीएक घंटा पहले
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  • व्यापारियों में छाई खुशी, भाईदूज तक रहेगा बाजार में बूम, खरीदारी का विशेष संयोग

जिले में गुरुवार काे इंद्रयाेग की धनतेरस लगते ही पाली के बाजारों में धन की बारिश हाेने लगी। इस बार दाे तेरस हाेने के चलते शुक्रवार काे भी लक्ष्मी कृपा इसी तरह से बाजार में बरसेगी। शुक्रवार काे शाम तक त्रयोदशी रहने के चलते बाजार में खरीदी का बूम रहेगा। केरेला में आए दीपोत्सव पर्व पर बाजार में हाे रही बंपर खरीदी से व्यापारियों में खुशी का माहौल है। साथ ही उनके चेहरे भी चमक रहे हैं। भाईदूज तक चलने वाले इस पंचदीप पर्व के अवसर पर अकेले गुरुवार काे धनतेरस पर ही सोने-चांदी, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट्स का जिले में कारोबार करोड़ों रुपए में हुआ। धनतेरस का अबूझ मुहूर्त शुक्रवार तक रहेगा। व्यापारियों काे उम्मीद है कि इन दाे दिनाें में पाली में काराेबार 100 कराेड़ तक पहुंच जाएगा।

इधर, दीपावली काे लेकर बाजाराें में सजावट भी हाे गई है। सूरजपोल से सोमनाथ मंदिर और धानमंडी, सर्राफा बाजार, रूई कटला, फतेहपुरिया बाजार, गोल निंबड़ा समेत मुख्य बाजार में शाम 5 बजे बाद पांव रखने की जगह तक नहीं थी। बाजार में ऐसी एक भी दुकान नहीं दिखी, जहां ग्राहकाें की भीड़ नहीं हाे। इधर, देवड़ा हुंडई की विनीता देवड़ा गहलोत में बताया कि सभी कंपनी की 200 गाडियों की बिक्री हुई। अन्य कंपनियों की 100 से अधिक कारें व जीपों की भी बिक्री हुई।

बाजार में लक्ष्मी कृपा : धनतेरस पर टूटा खरीदारी का रिकॉर्ड, इस बार पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा खरीदारी की उम्मीद

धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:28 से 5:59 बजे तक

  • प्रदोष काल मुहूर्त : शाम 5:28 से रात 8:07 बजे तक
  • वृषभ काल मुहूर्त: शाम 5:32 से 7:28 बजे तक।

13 नवंबर को धनतेरस पर खरीदारी के लिए पहला मुहूर्त सुबह 7 से 10 बजे तक है। जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1 से 2.30 बजे तक रहेगा। इसके बाद शाम 4 से 5.30 बजे तक अाैर रात 8.45 से 10.25 बजे तक खरीदारी की जा सकेगी।

  • कपड़ा व्यापारी दिलीप भेरवानी ने बताया कि मार्केट में इस बार अच्छा खासा उछाल रहा, इसके चलते 6 करोड़ का कारोबार हुआ।
  • सर्राफा व्यापारी मुकेश जांगलवा ने बताया सोने-चांदी के सिक्कों और बर्तन की रिकॉर्ड बिक्री रही। करीब 18 करोड़ का कारोबार हुआ।
  • आईजी हाेंडा के संदीप चौधरी व भारत टीवीएस के सुरेश पाटनेचा ने बताया कि 1500 दुपहिया वाहन बिके।
  • मनीष पाटनेचा ने बताया कि 7 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बिके। 3 करोड़ रुपए के ताे केवल माेबाइल ही लोगों ने खरीदे।
  • फर्नीचर व्यापारी धर्मेंद्र बेनीवाल ने बताया इंपोर्टेड डिजाइन व गुजराती पैटर्न के सोफा सेट की मांग रही। फर्नीचर मार्केट 9 करोड़ का रहा।
  • दीपोत्सव पर बर्तनों की दुकानों पर भी ग्राहक उमड़ रहे है। बर्तन व्यापारी राजेंद्र कच्छवाह ने बताया कि जिले में 7 करोड़ का कारोबार हुआ।
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