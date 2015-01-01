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एजुकेशन:आठ माह बाद पाली की रैंकिंग में 9 स्थान का सुधार, अक्टूबर की रैंकिंग में 11वें स्थान पर

पाली44 मिनट पहले
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शिक्षा विभाग की ओर से हर माह जारी हाेने वाली प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में पाली इस बार 9 स्थान का सुधार हुआ है। 8 माह बाद पाली अक्टूबर माह की रैकिंग में 20 से 11वें स्थान पर पहुंचा है। इसकाे लेकर अक्टूबर माह में अधिकारियाें की माॅनिटरिंग से लेकर शिक्षकों द्वारा स्कूलों में रहने के चलते सूचनाओं काे शाला दर्पण पर अपलोड कराने में रुचि दिखाई।

इसी वजह से रैकिंग में सुधार देखने काे मिला। अक्टूबर माह की रैंकिंग में पाली 1168.15 अंकों के साथ प्रदेश में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी, 8 माह में बाद सुधार हुआ। आरपी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि अब रैकिंग काे सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में पाली की रैकिंग में सुधार हाे। इस सम्मानजनक रैकिंग में सुधार के लिए और प्रयास जारी रहेंगे।

संभागीय आयुक्त का दाैरा, औचक निरीक्षण भी कारण
इस बार अक्टूबर माह में संभागीय आयुक्त के जिले की स्कूलाें के औचक निरीक्षण काे लेकर भी काफी चर्चा रही। इसके बाद शिक्षकाें ने अपने अधीन आने वाली स्कूलाें काे लेकर काफी प्रयास प्रारंभ किए।

वही जाे पैडिंग कार्य थे वाे भी पूरे किए। इसके चलते रैकिंग 11वें स्थान पर पहुंची।

जयपुर प्रथम, सिरोही 24वें व जालाेर 27वें स्थान पर रहे प्रदेश में जयपुर 203.34 अंक लेकर पहले स्थान पर रहा, चुरु 196.66 अंक लेकर द्वितीय व 194.37 अंक लेकर हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। चौथे स्थान पर चित्ताैड़गढ़, पांचवें पर झालावाड़, छठे सीकर, सातवें पर बूंदी, आठवें पर बारां, नौवें पर श्रीगंगानगर, दसवें पर डूंगरपुर, 11वें पर पाली, 12वें पर बीकानेर, 13वें पर झुझुनूं, 14वें पर बांसवाड़ा, 15वें पर टाेंक, 16वें पर भीलवाड़ा, 17वें पर अजमेर, 18वें पर भरतपुर, 19वें पर अलवर, 20वें नागाैर, 21वें पर सवाई माधाेपुर, 22वें पर उदयपुर, 23वें पर राजसमंद, 24वें पर सिराेही, 25वें पर धाेलपुर, 26वें पर बाडमेर, 27वें पर जालाेर, 28वें पर कराैली, 29वें पर जाेधपुर, 30वें स्थान पर जैसलमेर, 31वें पर काेटा, 32वें पर दाैसा एवं अंतिम पायदान पर प्रतापगढ़ जिला रहा।

पीईईओ के अधीन स्कूलों में 43 पैरामीटर पर सूचनाएं करनी हाेती हैं अपलोड
यह रैंकिंग राजस्थान कौंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन हर महीने जारी करता है। रैंकिंग में सुधार के लिए पीईईओ को अपने अधीन स्कूलों के 43 पैरामीटर की सूचनाएं शाला दर्पण पर अपलोड करनी होती हैं। इसमें शाला दर्पण पर जिले के स्कूलों में समुदाय से राशि प्राप्त करने वाले स्कूलों की संख्या की फीडिंग, ज्ञान संपर्क पोर्टल में प्राप्त राशि, बिजली, पानी की सुविधा से जुड़े स्कूल समेत अन्य 43 पैरामीटर वाले बिंदुओं को अपलोड करना होता है, लेकिन कोरोना की वजह से सूचनाएं शाला दर्पण पर अपलोड नहीं की गईं और रैंकिंग में सुधार नहीं हो सका है।

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