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शिवपुरा थाने के जाडन का मामला:32 साल छाेटी युवती से पिता ने की शादी, ननद के दाेनाें बेटों से बनाए अवैध संबध, सौतेले बेटे ने विराेध किया ताे की हत्या

पालीएक घंटा पहले
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  • युवती व एक युवक गिरफ्तार, हत्या कर एक्सीडेंट का रूप दिया, पुलिस ने शक की बिनाह पर राज खाेला

जिले के जाडन गांव में एक साैतेली मां ने अपने हमउम्र बेटे काे इसलिए माैत के घाट उतार दिया, क्याेंकि उसे अपनी साैतेली मां के अवैध संबंधाें का पता चल गया था। हत्या की आराेपी महिला ने अपनी ननद के दाेनाें पुत्राें से अवैध संबंध बनाए और जब साैतेला पुत्र इसका ज्यादा विराेध करने लगा ताे उसने अपने कथित दाेनाें प्रेमियाें की मदद से उसकी हत्या करवा दी और हत्या काे राेड एक्सीडेंट का रूप दे दिया।

एसपी राहुल काेटाेकी ने बताया कि इस मामले में मृतक व तीनाें आराेपी बिहार के सुपाैल जिले के निवासी हैं, जाे यहां मजदूरी करते थे। घटना सामने आने के बाद से पुलिस काे हादसा का तरीका व घटनास्थल देख संदेह था। सीओ साेजत डाॅ. हेमंत जाखड़ के निर्देशन में शिवपुरा एसएचओ हरजीराम व जाडन चाैकी प्रभारी माेहनलाल की टीम ने इस घटना का राज खाेलते हुए आराेपी साैतेली मां व मृतक के फुफेरे भाई काे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है।

अवैध संबंध के विराेध पर मारपीट की, बदला लेने महिला ने दूसरे युवक काे भी फंसाया

सीओ डाॅ. जाखड़ ने बताया कि बिहार के सुपाैल निवासी रूपेश व दिनेश भी पाली में मजदूरी करते थे, जाे अपने मामा सुरेंद्र मंडल व मामी छाेटी रानी के पास अक्सर आते-जाते थे। आराेपी छाेटीरानी व आराेपी रूपेश के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी जानकारी मृतक पप्पू काे थी। इसका विराेध करते हुए मृतक ने साैतेली मां से एक बार मारपीट भी की।

इसका बदला लेने आराेपी महिला ने पति के दूसरे भांजे दिनेश काे फांस कर उसके साथ भी अवैध संबंध बनाए। मारपीट का बदला लेने व अवैध संबंधाें में राेड़ा बनने वाले सौतेले पुत्र की हत्या के लिए उसने दाेनाें आराेपी दिनेश व रूपेश काे तैयार किया।

पिता की उम्र जब 50 साल थी, तब 18 साल की छाेटीरानी से की शादी, पुत्र विराेध करता रह गया
एसपी काेटाेकी ने बताया कि बिहार के सुपाैल में सदर थाना क्षेत्र के करिहाे गांव के 58 वर्षीय सुरेंद्र मंडल कुर्मी पटेल पाली के नया गांव इलाके में एक मैरिज गार्डन की चाैकीदारी करता है। उसका 26 वर्षीय पुत्र अविनेष उर्फ पप्पू जेसीबी चलाता है। पप्पू की उम्र जब 10 साल थी तब उसकी माता का निधन हाे गया।

8 साल पहले सुरेंद्र मंडल ने 50 साल की उम्र में गांव में रहने वाली 32 साल छाेटी लड़की छाेटीरानी से शादी की। उस समय सुरेंद्र की पत्नी छाेटीरानी की उम्र और पुत्र पप्पू की उम्र 18 साल थी। पप्पू ने पिता द्वारा कम उम्र की लड़की से शादी करने पर एतराज जताया, लेकिन उसका विराेध दब कर रह गया।

हादसे का दिया रूप, दूसरे आराेपी काे भगा दिया
साेची समझी साजिश के तहत आराेपी महिला ने दाेनाें आराेपियाें काे सौतेले पुत्र की हत्या के लिए राजी किया, ताकि वह अवैध संबंधाें में राेड़ा नहीं बन सके। तय प्लान के अनुसार 1 नवंबर की रात जाडन स्थित कमरे में पप्पू साे रहा था ताे आराेपियाें ने मिट्टी खुदाई में इस्तेमाल उपकरण से उसके सिर पर वार किए, जिससे वह बेहाेश हाे गया। एक्सीडेंट का रूप देने 2 घंटे बाद 108 काे फाेन कर एक्सीडेंट की सूचना देकर बुलाया।

घायल ने बाद में अस्पताल में दम ताेड़ दिया। घटनास्थल व एक्सीडेंट की कहानी पर पुलिस काे शक हुआ। शिवपुरा एसएचओ हरजीराम, जाडन चाैकी प्रभारी माेहनलाल, कांस्टेबल संजय चाैधरी, साेमराज, वीरेंद्रसिंह, भीखाराम, ओमाराम, साइबर सेल के जस्साराम, रमेश व महिला कांस्टेबल गाेमती की टीम ने आराेपी महिला छाेटीरानी व रूपेश काे गिरफ्तार किया। दाेनाें ने आराेपी दिनेश काे ट्रेन का टिकट दिलवा कर भगा दिया, जिसकी तलाश जारी है।

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