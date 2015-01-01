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सेवा:शेखावत नगर में हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर

पाली42 मिनट पहले
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राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मंडिया रोड द्वारा शनिवार को शेखावत नगर में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सीएमएचओ डॉ. आरपी मिर्धा के निर्देशन में किया गया। पब्लिक हैल्थ मैनेजर अशोक भार्गव ने बताया कि वर्तमान समय की तनावपूर्ण जीवन शैली और खाने-पीने की गलत धारणाओं के चलते लोग बीमारियों के शिकार हाे रहे हैं।

आमजन काे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना जरूरी है। उन्हाेंने बताया कि शिविर में डाॅ. ताराचंद पालीवाल ने 149 मरीजों की जांच कर स्वस्थ रहने के बारे में बताया। लेब टेक्नीशियन प्रेमप्रकाश ने 30 से 65 वर्ष के आयु वाले 44 मरीजों के बीपी व शुगर की जांच की। डेंटल हाइजनिस्ट गुलशन कुमार ने दांतों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी।

शिविर में जीएनएम प्रियंका गोदारा, एएनएम चुकीदेवी, नेहा भाटी, रेखा चाैधरी, डॉ. ताराचंद पालीवाल, लेखाकार दीपेश कुमार, लेब टेक्नीशियन प्रेम प्रकाश, दीपक पंवार, आशा संतोष कंवर, ललिता कंवर, गायत्री वैष्णव, तारा, कार्यकर्ता निर्मला, ललिता वैष्णव व प्रेम कंवर समेत कई जने माैजूद थे।

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