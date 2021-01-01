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कांग्रेस की फूट हुई सार्वजनिक:सोजत में कांग्रेस के चेयरमैन प्रत्याशी का सिंबल चाेरी हुआ पूर्व सांसद के करीबी सैनी ने 25 लाख में बेचा: शोभा साेलंकी

पाली4 घंटे पहले
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जयपुर में पीसीसी की बैठक में शामिल होने गईं सोलंकी ने डोटासरा व माकन से शिकायत की। - Dainik Bhaskar
जयपुर में पीसीसी की बैठक में शामिल होने गईं सोलंकी ने डोटासरा व माकन से शिकायत की।
  • निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की फूट हुई सार्वजनिक
  • प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहीं सोलंकी ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित पार्टी के पदाधिकारियों पर लगाए गंभीर आराेप

निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की अंदरुनी गुटबाजी फिर से सबसे सामने आ गई है। सोजत विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी व कांग्रेस की प्रदेश सचिव शोभा सोलंकी ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ से लेकर जिले के प्रभारी निंबाराम गरासिया पर पार्टी का जमकर खराबा करने का अरे लगाया।

उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डाेटासरा, राजस्थान के प्रभारी अजय माकन काे भी सोजत का सिंबल चाेरी हाेने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि उन्होंने कांग्रेस की सीटें जिताने में बड़ा योगदान दिया, इसके बाद भी चुनाव में उनकी अनदेखी की जा रही है। गौरतलब है कि सोजत निकाय के चुनाव में भाजपा काे 20 तथा कांग्रेस काे 19 सीटें मिली हैं। एक सीट पर निर्दलीय के पास है। इसके बाद कांग्रेस काे सोजत में बाेर्ड बनाने की कुछ संभावनाएं दिख रही थी।

इसकाे लेकर सभी ने अपने-अपने समर्थित पार्षदों के साथ लॉबिंग की, लेकिन जब चेयरमैन पद के लिए दावेदारी बात आई ताे कांग्रेस पूरी तरह से बिखर गई। पार्टी के अंदरुनी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में भी जिले में पायलट व गहलाेत गुट चल रहे हैं। शोभा सोलंकी पायलट गुट की मानी जातीं हैं। वहीं, बद्रीराम जाखड़ सीएम के करीबी हैं। सोलंकी का कहना है कि कांग्रेस पार्षदों ने चेयरमैन के लिए एश्वर्या सांखला पर सहमति जताई थी। उधर, पार्टी ने मंजू गहलाेत काे सिंबल दे दिया। इसके बाद से गुटबाजी बढ़ गई।

साेलंकी की ओर से इस प्रकार से पहली बार खुलकर अरे लगाना और इसकी शिकायत राजस्थान प्रभारी अजय माकन व प्रदेशाध्यक्ष डाेटासरा तक करना सवाल खड़े करता है। सोजत में पार्टी की ओर से शोभा सोलंकी काे विधानसभा का टिकट दिया गया। इसके बाद से ही गुटबाजी चल रही है। जिला परिषद से लेकर पंचायतीराज व अब निकाय में भी करारी हार मिली, इसके बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी थम नहीं रही।

प्रभारी अश्विनी गर्ग कुछ नहीं कर पाए
साेलंकी ने बताया कि पीसीसी ने सोजत में अश्विनी गर्ग काे प्रभारी बनाया, लेकिन पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने अपने आदमी शिवकरण सैनी काे गलत तरीके से साथ में लगा दिया। इससे गर्ग कुछ कर ही नहीं पाए। कायदे से जिला प्रभारी निंबाराम को सिंबल गर्ग के माध्यम से बांटने थे, लेकिन सिंबल सैनी ने गलत तरीके से बांटे। जिला प्रभारी निंबाराम गरासिया काे सिंबल दिया, लेकिन जाखड़ के दबाव में जिले के प्रभारी ने न ताे मुझे सिंबल दिया और न ही सोजत के प्रभारी अश्विनी गर्ग काे। यह सिंबल शिवकरण सैनी काे दिया गया। उन्होंने 25 लाख रुपए लेकर अन्य काे सिंबल दे दिया।

किस पर क्या आरोप लगा रहीं हैं प्रदेश सचिव शोभा सोलंकी

बद्रीराम जाखड़
पूर्व सांसद ने पहले पंचायतीराज चुनावों में मर्जी से टिकट बांटे, जिससे जिला परिषद में कांग्रेस ने 3 सीटें ही जीती। अब निकाय चुनावों में भी पूरे जिले में कबाड़ा कर दिया। सोजत में कुछ सम्मान बचा। बाेर्ड बनाने की आस जगी, लेकिन यहां भी जाखड़ ने अपने करीबी काे भेज दिया।

निंबाराम गरासिया
सोजत में प्रभारी अश्विनी गर्ग काे सिंबल नहीं देकर बद्रीराम जाखड़ के करीबी शिवकरण सैनी काे चेयरमैन पद के लिए सिंबल पकड़ा दिया। प्रदेश सचिव हाेने व सोजत से विधानसभा प्रत्याशी हाेने के बाद भी उनसे काेई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ अपने फायदे के लिए सिंबल पहुंचा दिया।

शिवकरण सैनी
शिवकरण सैनी, बद्रीराम जाखड़ के खास आदमी हैं। उन्होंने चेयरमैन के लिए सबकी सहमति काे दरकिनार करते हुए गाड़ी से उतरकर 25 लाख में सिंबल बेच दिया। इसके बाद गायब हाे गए। जबकि सभी की सहमति से ऐश्वर्या काे चेयरमैन का प्रत्याशी बनाना था। पूरे सोजत में यह चर्चा है।

सोलंकी के आरोप निराधार है...सहमति से दिया सिंबल
मुझे इस बारे में जानकारी नही है। शोभा सोलंकी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। सिंबल पार्टी में जिसकाे देने थे, सहमति के अाधार पर दिए गए हैं। प्रभारी व पर्यवेक्षक काे ही सिंबल दिया गया है। जाे पार्टी की गाइडलाइन है, नियमानुसार सिंबल आवंटित किए गए हैं। -निंबाराम गरासिया, जिला प्रभारी व प्रदेश सचिव

कांग्रेस नेता शोभा सोलंकी के खिलाफ जीते हुए पार्षदों ने राेष जताया था। उनके बाड़ाबंदी में आने पर भी पार्षदों ने विराेध किया था। इससे खफा हाेकर वे सुर्खियां बटाेरने के लिए ऐसे आरोप लगा रहीं हैं। जबकि सोजत में निर्वाचित सभी 19 पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंजू गहलोत काे उम्मीदवार बनाया है। -शिवकरण सैनी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

(इस संबंध में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हाे पाया।)

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