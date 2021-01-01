पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अवैध खनन का मामला:मजदूराें से मारपीट कर खेत मालिक का अपहरण, मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार

रायपुर मारवाड़4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • अवैध खनन का विराेध किया, आराेपियाें ने अपहरण कर की मारपीट

रायपुर थाना पुलिस ने सबलपुरा-गुड़िया सरहद में अवैध खनन का विराेध करने एवं इसकी शिकायत करने से नाराज हाेकर आराेपियाें ने खेत में काम कर रहे मजदूराें से मारपीट कर खेत मालिक का अपहरण कर लिया।

घटना गत 29 जनवरी की है, जिसका मुकदमा दर्ज कर मजदूराें से मारपीट कर खेत मालिक का अपहरण करने की घटना का खुलासा करते हुए मुख्य आराेपी तेजपालसिंह राजपूत पुत्र चंदनिसंह निवासी गुड़िया समेत पांच आराेपियाें काे ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया। आराेपियाें से पूछताछ कर घटना में इस्तेमाल वाहन व अन्य सामान बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा ने बताया कि 29 जनवरी काे दिन में रविंद्र प्रताप सिंह पुत्र गोविंद सिंह राजपूत निवासी गुड़िया अपने खेत पर मजदूर रामस्वरूप मेघवाल व इंदिरा राम के साथ खेत पर कार्य कर रहा था।

इस दौरान खेत पर गुड़िया निवासी तेजपाल पुत्र चंदन सिंह, योगेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह रावत, किशोर कुमार उर्फ कोला राम पुत्र पाबूराम रेगर निवासी पिपलिया कलां, दिनेश सिंह पुत्र गणेशसिंह रावत निवासी ब्यावर, महावीर काठात उर्फ पायलट पुत्र भंवर काठात समेत 10 से 12 लोगों ने खेत में घुस कर मारपीट की। आराेपियाें ने खेत में काम कर रहे मजदूराें से भी मारपीट की एवं खेत मालिक रविंद्र प्रताप सिंह का अपहरण कर ले गए। आरोपियों ने मुख्य आराेपी तेजपालिसंह की पिपलिया कला स्थित एक फैक्टरी पर ले जाकर रविंद्रसिंह से फिर मारपीट की आद में उसे वहां छोड़कर फरार हो गए। मामले में रायपुर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर पांच आराेपियाें की गिरफ्तारी के बाद अन्य आराेपियाें का पता लगाया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser