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लूट:रोहट-सिणगारी के बीच पिस्तौल दिखा लेपटॉप व 2 मोबाइल लूट भागे बदमाश

राेहटएक घंटा पहले
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  • बिना नंबरी कार में आए थे 4 बदमाश, युवकों की कार के शीशे तोड़े

रोहट से जालोर मेगा हाईवे पर रूपाली सिटी स्कीम के निकट गुरुवार शाम जोधपुर से जालोर की ओर जा रही कार काे रुकवाक चार बदमाशाें ने दाे युवकों को पिस्तौल दिखा लेपटॉप व माेबाइल लूट लिया। बिना नंबरी कार में आए बदमाशाें ने युवकों की कार के शीशे भी तोड़ दिए। इससे पहले उन्होंने रुपए मांगे थे, लेकिन वह नहीं होने पर सामान लेकर फरार हो गए।

जालाेर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र मोहम्मद रशीद सिलावट अपने दाेस्त प्रभव पुत्र मनोज अग्रवाल के साथ कार में जाेधपुर से जालाेर जा रहा था। इस दौरान उसके साथ वारदात हुई। सूचना पर रोहट पुलिस थाना एएसआई गोवर्धनसिंह मेड़तिया व कांस्टेबल श्रवणसिंह मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस लूटे गए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने व टोल नाकों से फुटेज आदि लेकर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।

दाेस्त के पुत्र काे परीक्षा दिलवा लाैट रहे थे कार से
कार चालक शाकिर हुसैन ने बताया कि वह अपने दाेस्त के पुत्र प्रभव काे जोधपुर में परीक्षा दिलवा कर जालोर लाैट रहा था। रोहट से करीब तीन किलोमीटर सिणगारी से पहले दो बिना नम्बरी कार आगे पीछे चल रही थी। बदमाशाें ने ओवरटेक कर उनकी कार काे टक्कर मारी। टायर फटने पर उन्होंने कार रोकी तो दूसरी बिना नंबरी कार से उतरे चार बदमाशाें ने पिस्टल से कांच फोड़ दिया और मारपीट की। इसके बाद कीमती सामान लेकर भाग गए।

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