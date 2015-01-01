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एडमिशन:पीजी में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 24 दिसंबर

पालीएक घंटा पहले
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बांगड़ सहित विभिन्न पीजी काॅलेजाें में प्रथम वर्ष में प्रवेश केे लिए अंतिम तिथि 17 से बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दी है। काॅलेज आयुक्तालय ने इसके लेकर गुरुवार काे आदेश जारी कर दिए। अब पीजी करने वाले स्टूडेंट्स 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पाली में बांगड़ काॅलेज व गर्ल्स काॅलेज में भी पीजी में प्रवेश काे लेकर आवेदन मांगे गए हैं। अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन 30 दिसंबर काे किया जाएगा।

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