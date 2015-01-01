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  • Madarram Insisted On Going To The Police, The Brothers Sold The Fields And Taught Them, The Mother Mortgaged The Jewelry And Got Coaching

शव:पुलिस में जाने की जिद थी माडाराम की, भाइयों ने खेत बेचकर पढ़ाया, मां ने गहने गिरवी रख कोचिंग कराई

पाली2 घंटे पहले
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  • सोढाला इलाके में जयपुर-अजमेर एलीवेटेड राेड पर ऑडी कार से जा रही युवतियों ने पाली जिले के बिजोवा गांव के युवक काे चपेट में लेकर मार डाला

हादसे में जान गंवाने वाला माडाराम चार भाइयों में सबसे छोटा था। वो पढ़ने में होशियार था और अपने परिवार के लिए बड़ी उम्मीद था। उसे पढ़ाने के लिए तीनों बड़े भाइयों ने पाली में देवासियाें का बास स्थित अपना खेत तक बेच दिया था। 12वीं तक पढ़ने के बाद जब कांस्टेबल भर्ती की जगह निकली ताे मां ने अपने गहने गिरवी रखकर बेटे काे जाेधपुर में काेचिंग करवाई। दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहा माडाराम का परीक्षा सेंटर जब जयपुर आया ताे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वो पहली बार जयपुर जाने वाला था। शव लेने आए माडाराम के भाई प्रकाश ने बताया कि जयपुर आते समय वह बहुत खुश था।

वह हम सबसे कहकर आया था कि जयपुर में हवा में भी सड़क बनी है। शायद इसी सड़क काे देखने के लिए वह बस से उतर गया और बेलगाम कार ने उसकी जान ले ली। वह ताे साेशल मीडिया काे जानता ही नहीं था कि क्या हाेता है। मां ने बात करने के लिए उसे एक छाेटा सा फाेन दे रखा था। एक-एक रुपए जाेड़कर हम तीनाें भाई उसे पढ़ा रहे थे।

प्रकाश ने बताया कि चार भाइयाें में सबसे बड़ा भाई थानाराम गांव में ही भेड़ बकरियां चराता है। मैं दूसरे नंबर का हूं और मुंबई के एक हाेटल में काम करता हूं। तीसरे नंबर का भाई पीराराम गांव में मजदूरी करता है। पिता माेतीलाल बुजुर्ग हैं और घर पर ही रहते हैं। हम तीनाें भाई उसे इसी अास में पढ़ा रहे थे कि एक दिन उसकी सरकारी नाैकरी लगेगी और हम सभी के अच्छे दिन अाएंगे। अभी ताे उसने 12वीं ही पास की थी। आर्मी में या पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था। हादसे ने सबकुछ छीन लिया।

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