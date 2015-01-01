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सुविधाएं:मुस्लिम समाज ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए करवाई निशुल्क व्यवस्था

पालीएक घंटा पहले
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  • अभ्यर्थियों के लिए ठहरने, भोजन व वाहन सुविधाएं उपलब्ध करवाई

जिला मुस्लिम समाज की ओर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के हिंदू मुस्लिम परीक्षार्थियों को निशुल्क ठहरने भोजन व वाहन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। समस्त पाली जिला मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों ने 8 नवंबर तक हाेने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए पाली शहर व आसपास इलाकों में जिनका परीक्षा सेंटर आया है उन सभी परीक्षार्थियों को मुस्लिम मुसाफिर खाना में निशुल्क ठहराने के साथ ही उनके लिए भाेजन की व्यवस्था की है।

साथ ही परीक्षा सेंटर से लाने ले जाने के लिए भी निशुल्क वाहन की भी व्यवस्था की है। जिला मुस्लिम के प्रवक्ता शकील अहमद नागौरी ने बताया कि पाली शहर में व आसपास इलाकों में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, ओसियां, पीपाड़ सहित अन्य जिलों से आने वाले लगभग 200 परीक्षार्थियों के लिए यह व्यवस्था की है। इससे बाहर से यहां आने वाले अभ्यर्थियाें काे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

जिला मुस्लिम समाज के सदर मोहम्मद हकीम ने बताया कि अन्य जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों को सर्दी के मौसम के चलते किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े व उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन उपलब्ध करवाने के साथ ही परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए मुस्लिम समाज ने पहल की है।

इस अवसर पर इन तीन दिन परीक्षार्थियों काे लेकर कमेटी सदर मोहम्मद हकीम, सेकेट्री मोहम्मद रफीक गौरी, कैशियर हाजी सुआल खिलजी, हाजी मेहबूब टी, प्रवक्ता शकील अहमद नागौरी, हाजी मोहम्मद शरीफ, हाजी मोहम्मदउमर लोहार, हाजी तुराबअली रंगरेज, हाजी मोहम्मद इस्माइल मोइन, मोहम्मद सलीम डैडी, जाहिद गौरी, कलीम अख्तर, युसुफ मोयल, इमरान नागौरी, शाहिद पिनु, आसिफ पठान, मोहम्मद इमरान रंगरेज, अकरमअली अजमेरी, राज तंवर, मोहसीन जगसा, आदिल, रिजवान चडवा समेत समाज के कई लाेगाें ने परीक्षार्थियों को मिल रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

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