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बदलाव:नेट जेआरएफ वालाें को प्री-पीएचडी परीक्षा में छूट

पालीएक घंटा पहले
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जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पीएचडी को लेकर नया ऑर्डिनेंस आ चुका है। इसमें कई तरह के बदलाव हो जाएंगे। विवि के जेआरएफ स्टूडेंट्स को अब पीएचडी करने के लिए प्री-टेस्ट नहीं देना होगा बल्कि डिपार्टमेंट में सभी विद्यार्थियों की मेरिट के आधार पर प्रवेश और एमपीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शोधार्थियों से काउंसलिंग करके शोध क्षेत्र या विषय के संबंध में चॉइस ली जाएगी।

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