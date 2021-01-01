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मौसम:अभी सर्दी की विदाई नहीं पश्चिम विक्षोभ का असर होगा

पाली4 घंटे पहले
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जिले में मौसम में एकाएक बदलाव के साथ उतार-चढाव का दौर चल रहा है। दिन का तापमान बुधवार को 31 डिग्री पहुंच गया। जबकि रात का 10 डिग्री था। यानी दिन व रात के तापमान में करीब 21 डिग्री का अंतर आ गया।

मौसम विभाग का मानना है कि सर्दी एक बार फिर लौटेगी। पिछले कुछ दिनों से अधिकतम तापमान में बढोतरी हो रही है। बुधवार को तो मौसम में एकदम से बदलाव नजर आया। लगातार रात व सुबह की सर्दी खासकर शीतलहर चल रही थी, उससे राहत मिली। मौसम में तेजी से बदलाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दो दिन पहले तापमान अधिकतम 28.4 और न्यूनतम 5.8 डिग्री था।

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