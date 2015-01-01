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सुविधा:मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाने व संशोधन के लिए एनवीएसपी पोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

पाली6 मिनट पहले
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  • 15 जनवरी तक पूरक की तैयारी व मुद्रण तथा 18 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा

जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाने एवं संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन एनवीएसपी पोर्टल एवं मोबाइल एप पर भरे जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे नामावलियों के निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया जारी रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि 18 वर्ष आयु के नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं सूची में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जा रहे है।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन शुक्रवार को होने के साथ ही 21 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा सकेंगी। राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावें एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 29 नवंबर एवं 6 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। 19 दिसंबर काे मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन होगा।

11 जनवरी 2021 तक दावे व आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 15 जनवरी 2021 तक पूरक की तैयारी एवं मुद्रण तथा 18 जनवरी 2021 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा। उन्होंने ने बताया कि कोई भी मतदाता सूची में नाम होने की पुष्टि एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन, कॉलसेंटर नंबर 1950 एवं एसएमएस 9680999899 पर भेजकर कर सकता है। इस दौरान राजनैतिक दल के जनप्रतिनिधि मांगूसिंह दुदावत, रफीक, मीडिया प्रतिनिधि सहित चुनाव शाखा के सुरेंद्र जैन व दुर्गाशंकर माैजूद थे।

चुनाव में मतदाताओं काे अपना पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज लेकर पहुंचना अनिवार्य
पंचायतीराज आम चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अंश दीप ने बताया कि जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मतदाताओं काे अपना पहचान संबंधी दस्तावेज अपने साथ लेकर आना हाेगा।

उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रुप में मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

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