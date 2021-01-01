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बिना पंजीकृत कर्मचारी के काम करने पर हाेगी कार्रवाई:पंजीकृत लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर ही लेबोरेट्री में कर सकेंगे काम

पाली4 घंटे पहले
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राजस्थान पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीकृत लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर स्टाफ ही अब सरकारी व निजी पैथोलोजी लेबोरेट्री और एक्स-रे सेंटर पर सेवाएं दे सकेंगे। इसके बिना यह कर्मचारी काम करने के लिए अधिकृत नहीं माने जाएंगे।

सूचना मिलने पर नियम की पालना नहीं करने वाले केंद्रों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डाॅ. आरपी मिर्धा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अब सभी प्रकार की लेबोरेट्री व जांच केंद्रों पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में बिना पंजीयन के कार्य करने को अवैध माना जाएगा। इसकाे लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक (जन स्वास्थ्य) द्वारा 1 फरवरी को आदेश भी जारी किए गए हैं।

इसमें सभी सरकारी एवं निजी लेबोरेट्री, एक्स-रे सेंटर एवं अन्य जांच केन्द्रों पर सेवा देने वाले कार्यरत सभी लेबोरेट्री टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कैथलेब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियंस, नेत्र सहायक, ब्लड बैंक टेक्नीशियन को राजस्थान पैरामेडिकल कांउसिल में पंजीयन करवाना हाेगा। डाॅ. मिर्धा ने बताया कि आदेशों की पालना काे लेकर जांच केंद्र संचालकों की बैठक ली जाएगी। उन्हें इस अधिनियम की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पंजीकरण करने के लिए समय दिया जाएगा।

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