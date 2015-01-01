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बिजनेस की खबर:पाली शहर में पाई जीन्स के फैक्ट्री आउटलेट का शुभारंभ

पाली2 घंटे पहले
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शहर के लोढ़ा स्कूल रोड पर जीन्स मैन्यूफैक्चरर्स पाई जीन्स के फैक्ट्री आउटलेट का शुभारंभ बुधवार को हुआ। पाई जीन्स के शोरूम पर ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, कॉटन, कोड्रेज सहित जेन्ट्स वियर कपड़े किफायती दाम पर उपलब्ध है। पाई जीन्स के डायेक्टर नेमीचंद सुथार व प्रेम वैष्णव ने बताया कि बैंगलोर के बाद अब पाई जीन्स की रिटेल चैन का राजस्थान में पहला शोरूम पाली में लगाया है। यहां विभिन्न वैरायटी के जेन्ट्स वियर कपड़े उपलब्ध है। इस मौके पर जितेंद्र बाघमार, दिलीप सुथार, सुखदेव वैष्णव, अभिषेक वैष्णव आदि मौजूद थे।

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