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कोरोना:ऑक्सीजन लेवल 70 तक पहुंचने वाले मरीजों को जान जाने का खतरा ज्यादा

पाली2 घंटे पहले
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  • नवंबर के 5 दिन में 4 मौतें: कम हाेने लगा बिना लक्षण वाले काेराेना संक्रमिताें का आंकड़ा

पहले की तुलना में जिले में काेराेना का असर कम देखने काे मिल रहा है, लेकिन फिर भी काेराेना से हाेने वाली माैताें के आकड़ाें में कमी नहीं आई है। जिले में काेराेना से अब तक (मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में) 135 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 54 माैतें सितंबर महीने में हुई।

शेष 7 महीने में 81 लाेग काेराेना का शिकार हुए। यानी औसत हर महीने लगभग 23 संक्रमिताें की माैतें हुई है। नवंबर महीने के शुरुआती 5 दिनाें में ही काेराेना के 4 मरीज दम ताेड़ चुके हैं। लगातार हाे रही इन माैताें का एक प्रमुख कारण यह भी है कि मरीज ऑक्सीजन लेवल 70 से 80 पहुंचने के बाद ही अस्पताल आ रहे हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने से यह नतीजे सामने आ रहे हैं।

इधर, 55 नए पाॅजिटिव मिले, एसबीआई के शाखा प्रबंधक संक्रमित
जिले में गुरुवार काे काेराेना के 55 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ काेराेना संक्रमिताें का आंकड़ा बढ़कर 9810 पहुंच गया है। जबकि काेराेना से दाे दिन में तीन माैतें हाे गई है। बुधवार काे राइकाें की ढाणी निवासी 75 वर्षीय और जालाेर निवासी 45 वर्षीय महिला ने बांगड़ अस्पताल के काेविड आईसीयू में दम ताेड़ा। जबकि गुरुवार काे 66 वर्षीय व्यक्ति की काेराेना से माैत हुई।

जिले में अब तक काेराेना से 136 लाेगाें की माैत हाे गई है। गुरुवार काे जिले में 59 मरीज रिकवर हाेकर घर लाैटे। जिले में गुरुवार काे 357 लाेगाें के सैंपल लिए गए। जानकारी के अनुसार साेजत में एसबीआई के शाखा प्रबंधक की रिपाेर्अ पाॅजिटिव आई है। इस बैंक शाखा पर तीसरी बार ताला लगा है। पहले दाे बार उसी शाखा के कर्मचारी पाॅजिटिव आने के बाद कुछ दिनाें के लिए इसे बंद कर दिया गया था।

3 से 5 प्रतिशत ऐसे लाेग, जाे दुबारा आ चुके पाॅजिटिव

पिछले कुछ दिनाें में काेराेना के मरीजाें में कमी आई है। लेकिन माैतें अभी भी हाे रही है। अधिकांश मरीज ऐसे आए, जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 से 80 पहुंचता है, तब वे लाेग अस्पताल आते हैं। जबकि 90 से नीचे ऑक्सीजन लेवल जाते ही अस्पताल जाना चाहिए। लाेगाें में भ्रांति है कि वे पाॅजिटिव आने के बाद वापस संक्रमित नहीं हाेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाली जिले में 3 से 5 प्रतिशत लाेग ऐसे हैं, जाे काेराेना संक्रमित हाेने के बाद दुबारा पाॅजिटिव आए। यह वह लाेग थे, जिनकाे पहले बिना लक्षण का काेराेना हुआ था। इस पर स्टडी भी चल रही है।

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