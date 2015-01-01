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2022 तक आय दोगुनी करने के लक्ष्य:किसानों को सशक्त व समृद्ध बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस भ्रमित करने का प्रयास कर रही : मेहता

पालीएक घंटा पहले
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  • मेहता ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी

केंद्र सरकार के कृषि कानून को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न कुमार मेहता ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मेहता ने कहा कि भाजपा की सरकार अपने कार्यकाल में किसानों के हितों के प्रति प्रतिबंध रही है। किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाने पर रहा है।

सरकार किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसी दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। संसद में पास कृषि कानून बिल पास करते हुए 70 वर्ष बाद अन्नदाता को बिचौलिया से मुक्ति मिलेगी।

साथ ही अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर कहीं पर भी बेचने की आजादी मिलेगी। पहले हमारे किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक सीमित था। उनके खरीदारी सीमित है, बुनियादी ढांचे की कमी थी और मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी।

इस कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत लंबी कतारें नीलामी में देरी स्थानीय माफियाओं की मार झेलनी पड़ती थी। अब इस कानून से कृषि में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ 14 अक्टूबर, 13 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर व 9 दिसंबर को बिना किसी पूर्वाग्रह और खुले मन से पूरी संवेदना के साथ किसान संगठन द्वारा समर्पित ज्ञापन तथा चर्चा के दौरान मुद्दों के समाधान का प्रयास किया गया।

वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जो विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है या भ्रमित करने का कोशिश कर रही है। उसी कांग्रेस पार्टी ने 2019 के घोषणा पत्र में इस विधेयक को सरकार आने पर लागू करने की बात कही थी, जिसमें यह कहा गया था कि एपीएमसी व्यवस्था को निरस्त करेगी इत्यादि यह बातें उनके घोषणा पत्र पेज संख्या 17 के क्रमांक 11 पर दर्ज है।

कांग्रेस आमजन काे भ्रमित कर रही : उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के पेज 18 पर यह वादा किया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म कर उसकी जगह नया कानून लेकर आएगी।

27 दिसंबर 2013 को पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर देगी ताकि उनके दाम कम किए जा सके 2014 में दिल्ली में शीला दीक्षित के द्वारा सरकार नहीं बनने की वजह सब्जियों एवं फलों के लिए बाजार सुधार की कमी को जिम्मेदार बताया था, लेकिन अब कांग्रेस आमजन को भ्रमित कर रही है।

इस मौके पर जिला अध्यक्ष मंशाराम परमार, विधायक ज्ञानचंद पारख, जिला महामंत्री मोहन जाट, सभापति रेखा भाटी, जिला प्रवक्ता तिलोकराम चौधरी, जिला उपाध्यक्ष नारायण कुमावत, किसान नेता गिरधारीसिंह मंडली, महावीर सिंह टेवाली व गिरीश अग्रवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

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