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सुविधा:डाक विभाग पेंशनधारकों काे घर बैठे देगा जीवित प्रमाण पत्र

पाली4 मिनट पहले
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डाक विभाग की ओर से पेंशनधारकों काे जीवित प्रमाण पत्र डाक सेवकों द्वारा इंडिया पाेस्ट पेमेंट एैप के माध्यम से न्यूनतम फीस पर घर बैठे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पेंशनधारकों काे किसी तरह का फार्म भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

डाकघर अधीक्षक पीआर राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में पोस्टमैन डाक वितरण के साथ जनता की सुविधा के लिए इंडिया पाेस्ट पेमेंट के माध्यम से पेंशन धारक काे उनकी पेंशन का भुगतान चाहे वह किसी भी बैंक में जमा हाे रही हाे, उन्हें आधार आधारित भुगतान के साथ साथ अब पेंशनधारक के जीवित रहने का डिजिटल प्रमाण पत्र 70 रुपए के चार्ज लेकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह जिले की प्रत्येक शाखा डाकघर से भी प्राप्त कर सकते हैं।

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