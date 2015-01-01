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राहत:मंडी में दूसरे राज्यों से सब्जियों की आवक शुरू हाेने से कम हुए भाव, टमाटर 40, मिर्ची 35 रुपए किलाे बिकी

पाली2 घंटे पहले
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  • 80 रुपए किलो के भाव से बिक रहे टमाटर अब 40 में मिल रहा, अन्य सब्जियों के भाव भी अब कम हुए

जिले की मंडी में सब्जियों की आवक शुरू हाेने से अब सब्जियों के भाव में कमी आने लगी है। इसके चलते मंडी की राैनक वापस लाैटने लगी है। हालांकि अभी सब्जियों के भाव में केवल 35 प्रतिशत ही कमी अाई है। फिर भी इतनी कमी में भी रसाेई के बजट के साथ खाने का जायका अब वापस कुछ हद तक ठीक हाेने लगा है। मंडी में 30 रुपए किलाे बिकने वाला नासिक का टमाटर 80 रुपए और एमपी से आने वाला धनिया 100 रुपए किलाे में बिक रहा था।

यही टमाटर और धनिया अब 40 रुपए किलाे में मिल रहा है। कुछ दिनों पहले गुजरात, नासिक, जयपुर और एमपी के कुछ शहराें से जिले में सब्जी की आवक नहीं हाेने से सब्जी बाजार की सूरत ही बदल गई थी। इसके चलते लाेग घरेलू सब्जी बनाने के लिए मजबूर हाे गए थे। लेकिन अब मंडी में 20 टन राेजाना की सब्जियों की आवक शुरू हाे गई है।

इसके चलते सब्जियों के दाम में अब कमी आने लगी है। बाजार में सब्जी खरीदने आए राजू भाई शर्मा ने बताया कि पहले ताे सब्जियों के भाव इतने बढ़ गए थे कि सब्जी खरीदने के लिए एक बार साेचना पड़ता था। लेकिन दाे दिन से सब्जियों के भाव में थाेड़ी कमी आई है।

15 दिन पहले थी डेढ़ गुना महंगी
बाजार में 15 दिन पहले सब्जियों की आवक कम होने के कारण इनके दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी। इस इस दाैरान हरा प्याज 80 रुपए किलाे, लहसुन 140 रुपए किलाे और ताेरू 100 रुपए किलाे के हिसाब से बिक रहा था। इसके अलावा मिर्ची, फूल गाेभी, भिंडी, खीरा और करेला 50 से 60 रुपए किलाे और ग्वारफली 80 रुपए किलाे के हिसाब से मिल रही थी। अब यही सब्जियां 15 से 20 रुपए की कम में बिक रही है।

सब्जियाें के भाव प्रति किलाे के अनुसार

सब्जी भाव भाव
अब पहले
टमाटर 40 80
धनिया 40 100
मिर्ची 35 80
अदरक 50 100
खीरा 40 60
नींबू 40 70
पुदीना 40 80
हरा प्याज 45 70
लहसुन 100 140
तरकाकड़ी 40 60
सब्जी भाव भाव
अब पहले
मूली 20 40
अाल 20 40
अालू 40 40
प्याज 45 70
भिड़ी 50 70
पत्ता गाेभी 50 70
ग्वारफली 60 80
फूल गाेभी 40 70
अरबी 50 60
टिंडी 60 80

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