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विरोध:परिजनाें का शव लेने से इंकार रातभर मुर्दाघर के बाहर बैठे रहे

पालीएक घंटा पहले
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  • बिजाेवा निवासी युवक माडाराम की जयपुर में माैत का मामला
  • मृतक का भाई व देवासी समाज के लाेग रातभर बैठे रहे मुर्दाघर के बाहर

जयपुर में एलिवेटेड राेड पर साेढ़ाला के पास बेलगाम लग्जरी कार की टक्कर से मृत युवक माडाराम के परिजनाें ने शनिवार काे शव लेने से इंकार कर दिया। परिजनाें का आराेप है कि न्याय ताे दूर की बात हमें ताे पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दी। मृतक माडाराम के भाई प्रकाश ने बताया कि जिस युवती ने मेरे भाई काे टक्कर मारी पुलिस ने उससे पूछताछ तक नहीं की।

पाली से आए देवासी के समाज के लाेगाें का जयपुर में रहने का ठिकाना नहीं हाेने के कारण वे शुक्रवार रातभर मुर्दाघर के बाहर ही बैठे रहे। देवासी समाज के लाेगाें का कहना है कि पुलिस गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मामला ताे दर्ज करें। जांच में अगर सामने नहीं आए ताे धारा हटा दें, मगर जब पुलिस गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने में ही काेताही बरत रही है ताे जांच कैसे करेगी।

मुंबई से शनिवार दाेपहर काे देवासी समाज के प्रतिनिधि व मुंबई में विधायक का चुनाव लड़ चुके हीराभाई देवासी भी जयपुर पहुंचे और परिजनाें से बात की। मामले में पुलिस ने टक्कर मारने वाली नेहा साेनी का घटना के बाद मेडिकल करवाने के साथ ही यूरिन व ब्लड सैंपल ले लिए। साथ ही मामला जमानती हाेने के कारण पुलिस ने आराेपी नेहा साेनी की जमानत ले ली। इधर टक्कर मारने वाली नेहा साेनी की गिरफ्तारी और मृतक के परिजनाें काे मुआवजे की मांग काे लेकर शनिवार दाेपहर एबीवीपी के कार्यकर्ता मुर्दाघर के बाहर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे।

करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन के बाद जेएलएन मार्ग स्थित साेनी अस्पताल के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस रसूख के आगे न्याय संगत कार्रवाई नहीं कर रही। साेनी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं काे पुलिस पकड़कर गांधी नगर थाने ले गई, जहां कार्यकर्ताओं काे दूर ले जाकर छाेड़ दिया। दाेपहर बाद वकीलाें का प्रतिनिधिमंडल भी एसएमएस अस्पताल परिसर स्थित पुलिस चाैकी पहुंचा, जहां पुलिस अधिकारियाें काे कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया।

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