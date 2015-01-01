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मदद:कृष्णा डेकोर फर्नीचर की महासेल में उमड़े शहरवासी

पाली39 मिनट पहले
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बापू नगर रोड स्थित रोटरी भवन में कृष्णा डेकोर फर्नीचर की ओर से फर्नीचर की सभी वैरायटियों की महासेल लगाई हैं। महासेल दीपावली फेस्टिवल के रूप में 13 नवंबर तक चलेगी। संचालक धर्मेंद्र बेनीवाल ने बताया कि सेल में डाइनिंग टेबल, सुप्रीम की कुर्सी, झूले, त्रिवेणी की अलमारी, गोदरेज के लाॅकर्स, पलंग, स्टूल, सोफा सेट, टी टेबल, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, स्लीपवेल के गद्दे, डैसिंग आदि वुडन फर्नीचर के साथ कई आइटम वाजिब दाम पर मिलेंगे।

वहीं विवाह पैकेज ऑफर व फ्री होम डिलेवरी सुविधा शर्तों के साथ उपलब्ध है। बेनीवाल ने बताया कि सभी आइटमों पर बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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