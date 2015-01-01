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जमने लगी सर्दी:सीजन का सबसे कम पारा 11 डिग्री

पाली3 घंटे पहले
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  • 2-3 दिन में न्यूनतम और अधिकतम पारे में गिरावट की संभावना

प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मौसम में शुक्रवार को बदलाव हुआ। जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले दो-तीन दिन में जिले के न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। जिले में शुक्रवार सुबह तापमान में मामूली बदलाव के साथ दिन की शुरुआत हुई।

लेकिन हवा की गति कम होने की वजह से जिले के न्यूनतम तापमान में मामूली बदलाव के साथ 11.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दोपहर में भी हल्की सर्दी का असर दिखाई दिया। जिले का अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। शाम के बाद माहौल में ठंडक घुल गई और तापमान उतरने लगा।

दिन-रात के तापमान में दोगुने से ज्यादा का अंतर
जिले में दिन व रात के तापमान में दाेगुणा से ज्यादा का अंतर है। शुक्रवार काे अधिकतम तापमान 26 डिग्री ताे न्यूनतम 11 डिग्री दर्ज किया गया। माैसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी।

माउंट आबू में सीजन की सबसे सर्द रात, तापमान 2 डिग्री पर, जमी ओस की बूंदें
उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी और प्रदेश के कुछ इलाकाें में तीन दिन पहले हुई बारिश के कारण शुक्रवार को जिले में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए। माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे लगातार दूसरे दिन भी सुबह पेड़-पत्तियाें पर ओस की बूंदें जमी नजर आई। यहां एक दिन में 0.2 डिग्री पारा लुढ़का। माउंट आबू में शुक्रवार काे अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया।

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