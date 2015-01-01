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इस बार अंतर्मन में देव:घर-घर में सूर्य उपासना, श्रद्धा का सैलाब अगली बार

पाली2 मिनट पहले
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  • बिहारी समाज के लोगों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, छठ घाट पर गिनती के लाेगाें ने निभाई रस्म

समर्पण, सात्विकता, सादगी और स्वच्छता की मिसाल सूर्याेपासना का छठ व्रत हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार देर शाम काे अस्त हाेते सूर्य काे लाेगाें ने इस बार घर में ही रहते हुए अर्घ्य देकर दिया और देश व परिवार की खुशहाली की कामना की।

हर वर्ष इस दिन लाखाेटिया उद्यान स्थित छठ घाट पर बिहारियत की झलक दिखाई देती है, लेकिन इस बार काेराेना काे देखते हुए सरकारी एडवायजरी के अनुसार बिहार संस्कृति सेवा समिति ने सामूहिक कार्यक्रम निरस्त कर दिया था।

इसके बावजूद कुछ परिवार यहां पहुंचे और परंपरा निभाने के लिए साेशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए पूजा-अर्चना की। अधिकांश परिवाराें ने घर में ही सूर्य काे अर्घ्य दिया। शनिवार को सूर्योदय पर उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन किया जाएगा।

व्रतधारियों ने लिया आशीर्वाद
छठ पूजा को लेकर व्रतधारियों ने शाम काे भगवान भास्कर को भोग लगाकर विधि विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद उन्होंने माता-पिता और बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पर्व को लेकर व्रतधारियों के घर पर उत्सव जैसा माहौल रहा। परिवार के सभी सदस्यों ने नए वस्त्र धारण किये।

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