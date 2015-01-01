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मौसम:सीजन का दिन व रात का तापमान सबसे कम, 12 डिग्री पर पहुंचा पारा

पाली2 घंटे पहले
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दीपावली आते-आते तापमान में गिरावट का दाैर भी तेज हाे गया है। गुरुवार काे रात के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इससे सर्दी का असर भी तेज रहा। माैसम विभाग के अनुसार गुरुवार काे न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री रहा था। एक ही दिन में रात के पारे में एक डिग्री की कमी हाेेने से बीती रात सर्दी का असर भी ज्यादा रहा। इस सीजन में पहली बार रात का तापमान इस स्तर पर पहुंचा है। एक नंवबर से 11 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री से 14.0 डिग्री के बीच बना हुआ था। पिछले दाे दिन से रात के तापमान में लगातार कमी का क्रम बना हुआ है।

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